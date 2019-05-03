Посол США в Германии напомнил о санкциях из-за «Северного потока-2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus намекнул на санкции, которые Вашингтон может ввести в отношении немецких компаний, принимающих участие в проекте газопровода «Северный поток-2».

«С американской точки зрения, газопровод не только транспортирует газ, но и имеет высокий санкционный риск», — сказал он. По мнению дипломата, из-за проекта трубопровода европейские страны станут зависимы от России.

Как напоминает издание, дипломат неоднократно говорил, что «компании, работающие в российском энергетическом экспортном секторе, рискуют получить потенциальные санкции». В частности, в январе он направил письма немецким компаниям с предупреждением о возможных ограничительных мерах со стороны США.

В проекте строительства «Северного потока-2» участвуют пять европейских компаний — немецкие Wintershall и Uniper, а также австрийская OMV, французская Engie и британско-голландская Shell. Оператором строительства выступает компания Nord Stream AG, ее единственным акционером является ПАО «Газпром». Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд.