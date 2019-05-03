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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Политика ,  
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Посол США в Германии напомнил о санкциях из-за «Северного потока-2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus намекнул на санкции, которые Вашингтон может ввести в отношении немецких компаний, принимающих участие в проекте газопровода «Северный поток-2».

«С американской точки зрения, газопровод не только транспортирует газ, но и имеет высокий санкционный риск», — сказал он. По мнению дипломата, из-за проекта трубопровода европейские страны станут зависимы от России.

Как напоминает издание, дипломат неоднократно говорил, что «компании, работающие в российском энергетическом экспортном секторе, рискуют получить потенциальные санкции». В частности, в январе он направил письма немецким компаниям с предупреждением о возможных ограничительных мерах со стороны США.

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В проекте строительства «Северного потока-2» участвуют пять европейских компаний — немецкие Wintershall и Uniper, а также австрийская OMV, французская Engie и британско-голландская Shell. Оператором строительства выступает компания Nord Stream AG, ее единственным акционером является ПАО «Газпром». Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд.

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По «Северному потоку-2» планируется поставлять 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию и далее в другие страны Европы.Трубопровод пройдет через исключительные экономические зоны России, Дании, Германии, Финляндии и Швеции. Строительство планируют завершить к концу года.

США выступают против проекта. В частности, в Госдепе отмечали, что, по мнению Вашингтона, он может предоставить России «еще один инструмент для политического давления».

В конце апреля Bild сообщил, что посол Германии в США Эмили Хабер направила в американский конгресс письмо с просьбой воздержаться от новых санкций против российских НОВАТЭКа и «Газпрома». По ее словам, меры, которые Вашингтон может принять, чтобы помешать развитию «Северного потока-2», контрпродуктивны, поскольку потенциально угрожают энергетической безопасности Евросоюза.

Теги: Германия, Санкции, «Северный поток-2»
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