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Политика ,  
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Сенаторы США подготовили санкции против строителей «Северного потока-2»
Ограничения, согласно законопроекту, могут коснуться непосредственных строителей проекта. Санкции американские законодатели предложили наложить на европейские суда, которые ведут укладку трубопровода
Фото: Ted S. Warren / AP

Американские сенаторы — республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин — подготовили законопроект, согласно которому под санкции могут попасть европейские суда, участвующие в строительстве «Северного потока-2». Об этом со ссылкой на копию соответствующего документа пишет журнал Foreign Policy. В сенате США эта инициатива, по его данным, должна была быть представлена в понедельник, 13 мая.

Ограничения, уточняет издание, в частности, коснутся компаний, участвующих в прокладке глубоководных трубопроводов для российских энергетических проектов. При этом направлен документ, подчеркивает Foreign Policy, непосредственно против «Северного потока-2», который стал «причиной напряженности в отношениях между США и Германией».

Целью санкций, ввести которые предлагают Круз и Шахин, согласно законопроекту, станут суда, которые ведут укладку трубопроводов. В этой работе они, полагают авторы инициативы, используют «технологические ноу-хау, которые есть у западных энергетических компаний, но которых нет у России».

«Это одна из немногих областей, где, по сути, [российскому] «Газпрому» не хватает технических знаний и технологий для строительства трубопроводных проектов», — прокомментировала журналу ситуацию эксперт по евразийским энергетическим вопросам в Атлантическом совете Агния Григас.

Еще один высокопоставленный американский чиновник, знакомый с законопроектом, в комментарии изданию, указал, что пункты этого документа были смоделированы на основе предыдущих санкций США, которые были нацелены на экспорт иранской нефти.

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Под санкции, уточняет журнал, в случае принятия нового двухпартийного законопроекта попадут физические и юридические лица, которые продают или арендуют суда для использования их в строительстве «Северного потока-2». Также законопроект предусматривает ограничения для тех, кто предоставляет для этих кораблей финансовую и техническую поддержку, а также страхует их.

Прежде, напоминает Foreign Policy, чиновники из администрации президента США Дональда Трампа неоднократно предупреждали о санкциях в случае, если строительство «Северного потока-2» не будет остановлено. Проект, о котором идет речь, предполагает строительство двух ниток трубопровода из России в Германию по дну Балтийского моря мощностью 55 млрд куб. м. Оператором строительства «Северного потока-2» выступает Nord Stream AG. Ее единственным акционером является ПАО «Газпром».

США, некоторые страны Восточной Европы и прибалтийские республики выступают против строительства газопровода. «Северный поток-2», по их мнению, может предоставить России «еще один инструмент для политического давления». О том, что проект «имеет высокий санкционный риск», ранее также заявлял американский посол в Германии Ричард Гренелл.

В Кремле подобные высказывания связывали с попыткой американских властей заставить европейцев покупать более дорогой сжиженный газ из Соединенных Штатов. Кроме того, 13 мая возможные ограничения США в отношении проекта и участвующих в его строительстве компаний прокомментировали в Nord Stream 2 AG. Там заверили, что «Северный поток-2» строится в соответствии с законом, поэтому план «Б» на случай введения санкций не нужен.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Сенат США, «Северный поток-2», Санкции
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