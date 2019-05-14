Сенаторы США подготовили санкции против строителей «Северного потока-2»

Ограничения, согласно законопроекту, могут коснуться непосредственных строителей проекта. Санкции американские законодатели предложили наложить на европейские суда, которые ведут укладку трубопровода

Фото: Ted S. Warren / AP

Американские сенаторы — республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин — подготовили законопроект, согласно которому под санкции могут попасть европейские суда, участвующие в строительстве «Северного потока-2». Об этом со ссылкой на копию соответствующего документа пишет журнал Foreign Policy. В сенате США эта инициатива, по его данным, должна была быть представлена в понедельник, 13 мая.

Ограничения, уточняет издание, в частности, коснутся компаний, участвующих в прокладке глубоководных трубопроводов для российских энергетических проектов. При этом направлен документ, подчеркивает Foreign Policy, непосредственно против «Северного потока-2», который стал «причиной напряженности в отношениях между США и Германией».

Целью санкций, ввести которые предлагают Круз и Шахин, согласно законопроекту, станут суда, которые ведут укладку трубопроводов. В этой работе они, полагают авторы инициативы, используют «технологические ноу-хау, которые есть у западных энергетических компаний, но которых нет у России».

«Это одна из немногих областей, где, по сути, [российскому] «Газпрому» не хватает технических знаний и технологий для строительства трубопроводных проектов», — прокомментировала журналу ситуацию эксперт по евразийским энергетическим вопросам в Атлантическом совете Агния Григас.

Еще один высокопоставленный американский чиновник, знакомый с законопроектом, в комментарии изданию, указал, что пункты этого документа были смоделированы на основе предыдущих санкций США, которые были нацелены на экспорт иранской нефти.