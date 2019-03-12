Кремль увидел черты рэкета в действиях США против «Северного потока-2»

В Кремле назвали враждебное отношение США к российскому проекту «Северный поток-2» попытками недобросовестной конкуренции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

​«Мы все отдаем себе отчет в том, что имеем дело с попытками недобросовестной конкуренции, а иногда с действиями, сопоставимыми фактически с рэкетом и рейдерством, только на международном уровне», — сказал он.

Песков добавил, что вместо этого Белому дому стоит задуматься над тем, как убедить европейцев покупать американский сжиженный природный газ (СПГ), который дороже российского на десятки процентов.

Ранее 12 марта The Wall Street Journal со ссылкой на несколько чиновников администрации США сообщила, что власти США намерены ввести санкции против инвесторов и компаний, которые занимаются прокладкой трубопровода «Северный поток-2». В августе 2018 года газета писала, что законопроект о санкциях, который может остановить строительство трубопровода, уже почти готов в США.