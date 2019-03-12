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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
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Кремль увидел черты рэкета в действиях США против «Северного потока-2»

В Кремле назвали враждебное отношение США к российскому проекту «Северный поток-2» попытками недобросовестной конкуренции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

​«Мы все отдаем себе отчет в том, что имеем дело с попытками недобросовестной конкуренции, а иногда с действиями, сопоставимыми фактически с рэкетом и рейдерством, только на международном уровне», — сказал он.

Песков добавил, что вместо этого Белому дому стоит задуматься над тем, как убедить европейцев покупать американский сжиженный природный газ (СПГ), который дороже российского на десятки процентов.

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Ранее 12 марта The Wall Street Journal со ссылкой на несколько чиновников администрации США сообщила, что власти США намерены ввести санкции против инвесторов и компаний, которые занимаются прокладкой трубопровода «Северный поток-2». В августе 2018 года газета писала, что законопроект о санкциях, который может остановить строительство трубопровода, уже почти готов в США.

Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что поток «трубопроводных долларов» в Россию из стран Европы неприемлем.

​«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Теги: Кремль, рэкет, конкуренция, «Северный поток-2»
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