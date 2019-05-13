Оператор «Северного потока-2» ответил на угрозы США ввести санкции

В плане «Б» на случай введения США ограничений против проекта «Северный поток-2» не нуждается, уверен оператор его строительства. Прокладка газопровода полностью соответствует законам, заверил представитель Nord Stream 2 AG

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Проект строительства газопровода «Северный поток-2» полностью соответствует законам и не нуждается в плане «Б» на случай введения США против него санкций. Об этом турецкому агентству Anadolu в Берлине заявил представитель оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG — Йенс Мюллер.

«Мы чувствуем себя в своей тарелке», — подчеркнул он, заметив также, что «твердую приверженность» делу выражают и инвесторы. Они «полностью гарантировали финансирование» проекта, заверил собеседник агентства, подчеркнув, что прокладка труб продолжается, согласно запланированному графику.

«Таким образом, в настоящее время мы не видим необходимости в плане «Б» [на случай возможных санкций США]», — сказал Мюллер. «Не секрет, что одним из способов реализации [стратегии администрации президента США Дональда Трампа] «America First» («Америка превыше всего». — РБК) в энергетике является противостояние «Северному потоку-2», — добавил он, заметив, что у Штатов есть «огромный коммерческий интерес к увеличению поставок американского СПГ в Европу». «Политическим отражением этого коммерческого интереса является аргументация против «Северного потока-2», — пояснил Мюллер.

Проект газопровода, о котором идет речь, предполагает строительство двух ниток трубопровода из России в Германию по дну Балтийского моря мощностью 55 млрд куб. м. Планируемая протяженность каждой нитки — 1224 км. Оператором строительства «Северного потока-2» выступает Nord Stream AG. Ее единственным акционером является ПАО «Газпром». Ввести в эксплуатацию объект планируется к концу 2019 года.