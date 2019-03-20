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Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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Экономика ,  
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ФРС США отказалась от повышения ставок в текущем году
В отличие от декабря, когда медианный прогноз членов Федерального резерва США по ставке на конец 2019 года составлял 2,75–3%, теперь он снизился до текущего диапазона 2,25–2,5%
Здание ФРС США (Фото: Leah Millis / Reuters)

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на нынешнем уровне. Это следует из материалов ведомства, опубликованных по итогам заседания его руководителей.

Ранее ставка ФРС была установлена в диапазоне 2,25–2,5%, медианное значение ключевой ставки в 2019 году по итогам сегодняшнего заседания составляет 2,4%.

В ФРС также не ожидают повышения процентных ставок в 2019 году и планируют поднять стоимость кредитования в 2020 году всего один раз. В декабре предполагалось, что в 2019 году повышений будет два, в 2020 году — одно.

Также ФРС понизила прогноз роста ВВП США в 2019 и 2020 годах: с 2,3 до 2,1% и с 2 до 1,9% соответственно (по сравнению со значениями, определенным на заседании в декабре). Прогноз на 2021 год остался неизменным, на уровне 1,8%.

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Прогноз инфляции на текущий год понижен до 1,8 с 1,9%, на 2020 год — до 2 с 2,1%. Прогноз по базовой инфляции (за вычетом сезонных колебаний) на 2019–2020 годы остался на уровне 2%.

Федеральный резерв повысил прогноз уровня безработицы — с 3,5 до 3,7% в 2019 году и с 3,6 до 3,8% в 2020-м. ​В 2021 году регулятор прогнозирует безработицу на уровне 3,9%.

Следующее заседание намечено на 30 апреля — 1 мая.

На фоне решения ФРС курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 64 руб. впервые с августа 2018 года.

По состоянию на 21:16 мск доллар опустился до 63,88 руб. Курс евро снизился до 72,9 руб.

Автор: Наталья Демченко
Теги: ФРС США, базовая ставка
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