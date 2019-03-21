Минфин выбрал банки для размещения евробондов в 2019 году

Минфин выбрал банки для размещения евробондов в 2019 году

Министерство финансов России выбрало банками — агентами по размещению облигаций на международном рынке капитала «ВТБ Капитал» и Газпромбанк, говорится в сообщении ведомства.

При этом запрос предложений по размещению облигаций проводился у трех банков — «ВТБ Капитала», Газпромбанка и Sberbank CIB.

Ранее Bloomberg писал, что Россия изучает возможность возвращения на рынок еврооблигаций в марте. Источники агентства сообщали, что Минфин может предложить евробонды на $3 млрд — всю сумму внешних заимствований, заложенную в федеральном бюджете на 2019 год. По словам источника РБК, скорее всего, бумаги будут размещены в евро, но, возможно, в юанях.

В последний раз Минфин размещал еврооблигации в конце 2018 года, тогда были проданы семилетние евробонды в объеме €1 млрд.