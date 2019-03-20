Россия собралась на рынок евробондов перед возможными санкциями

Россия может вернуться на рынок еврооблигаций в марте, сообщило агентство Bloomberg и подтвердил источник РБК. Бумаги могут быть размещены на всю сумму, запланированную в этом году, — $3 млрд

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Россия изучает возможность возвращения на рынок еврооблигаций в этом месяце, Минфин может продать бумаги уже на этой неделе, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами ведомства. Второй осведомленный источник агентства сказал, что Минфин может предложить евробонды на $3 млрд — всю сумму внешних заимствований, запланированную в федеральном бюджете на 2019 год. Валюта выпуска будет определена накануне размещения, сообщили два собеседника Bloomberg.

Источник РБК, близкий к Минфину, подтвердил возможность выхода на рынок. Скорее всего, бумаги будут в евро, но, возможно, в юанях, сказал он.

Последний раз Минфин размещал еврооблигации в конце ноября 2018 года. Тогда ведомство продало семилетние евробонды в объеме €1 млрд. Впервые за пять лет в качестве валюты выпуска был выбран евро, а не доллар.

Bloomberg отмечает, что сейчас подходящая конъюнктура для выхода на рынок: Федеральная резервная система США, как ожидается, отложит повышение ключевой ставки. На этом фоне идет приток средств в развивающиеся рынки. Российский рубль — самая доходная валюта на развивающихся рынках в этом году (рост на 8,4% с начала года).

Перманентная угроза новых санкций США против России сохраняется, поэтому Минфину целесообразно разместить бумаги именно сейчас, не дожидаясь эскалации санкций. Конгресс США в феврале начал обсуждать новую редакцию законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), который угрожает санкциями против новых выпусков российского госдолга.