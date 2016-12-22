Больше половины новых российских евробондов купили британцы

Британские инвесторы выкупили бóльшую часть российских еврооблигаций, номинированных в евро и размещенных Минфином накануне. По данным организатора размещения, на их долю приходится 55%

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Более половины последнего выпуска российских еврооблигаций на общую сумму €1 млрд, размещенных накануне, выкупили британские инвесторы, следует из сообщения инвестиционной компании «ВТБ Капитал», выступавшей организатором размещения.

«Несмотря на высокую волатильность рынка и непростую политическую ситуацию, размещение нашло живой отклик среди европейских инвесторов (18%), в то время как инвесторы из Великобритании выкупили бóльшую часть выпуска (55%)», — цитирует пресс-служба руководителя управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрея Соловьева. По его словам, 24% облигаций приобрели российские инвесторы, еще 3% — инвесторы из США.

О том, что иностранные инвесторы выкупили три четверти российских евробондов, ранее рассказывал на форуме «Россия зовет» первый заместитель председателя правления ВТБ Юрий Соловьев, сообщал корреспондент РБК.

«Доля иностранных участников превысила 75% в этом размещении, что [в] очередной раз подчеркнуло большой интерес со стороны инвесторского сообщества к России как к эмитенту облигаций», — сказал Соловьев, без уточнения, гражданами каких стран были покупатели. ​

27 ноября российский Минфин предложил инвесторам семилетние облигации с доходностью 3% годовых, номинированные в евро, на общую сумму €1 млрд. Дата погашения бумаг — 4 декабря 2025 года.

В предыдущий раз российский Минфин номинировал облигации в европейской валюте в 2013 году. Бумаги под 3,625% годовых должны быть погашены в сентябре 2020 года.

Британские инвесторы и раньше проявляли интерес к российским международным облигациям. Так, например, в середине марта они выкупили 39% доразмещения выпуска суверенных еврооблигаций «Россия-2047» и 22% выпуска «Россия-2029», вложив в общей сложности в новые российские бонды $1,546 млрд. Еще 25% мартовских евробондов выкупили инвесторы из США, россияне приобрели 22%, а доля инвесторов из континентальной Европы и Азии в совокупности составила 14%.

Минфин руководствовался целым рядом причин, когда решил размещать бумаги в евро, пояснял ранее РБК старший аналитик БКС Сергей Суверов. Среди них — недавнее успешное размещение «Газпромом» евробондов в евро, перенос решения вопроса о новых американских санкциях против России на следующий год, а также стабилизация на внешнем рынке облигаций и начало снижения доходностей.