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Европейское агентство присвоило России рейтинг выше S&P и Moody’s

Немецкое Scope Ratings оценило суверенный рейтинг России выше ведущих рейтинговых агентств США S&P и Moody's. Рейтинг был повышен благодаря макростабильности страны и ее возросшей устойчивости к внешним шокам
Фото: Александр Земляниченко / AP

Базирующееся в Германии европейское рейтинговое агентство Scope Ratings (не входит в «большую тройку» американских агентств, но конкурирует с ними) повысило долгосрочный кредитный рейтинг России с BBB- до уровня BBB и пересмотрело прогноз по нему с «позитивного» на «стабильный», следует из поступившего в РБК обзора.

Главные причины решения Scope — значительные денежные резервы российского государства и возросшая устойчивость страны к внешним рискам. «Cтабильный» прогноз указывает на то, что, по мнению Scope, риски будут сбалансированы в перспективе 12–18 месяцев.

Аналогичную оценку ранее поставило России агентство Fitch. Более низкий рейтинг присвоило Standard & Poor's — на уровне BBB-. S&P более серьезно отнеслось к риску ужесточения санкций и указало на «неопределенность относительно механизма передачи власти в 2024 году». Moody's так же, как и S&P, держит с февраля 2019 года рейтинг России на нижней ступени инвестиционного уровня (Baa3).

Главные преимущества России

У России одно из самых низких в мире соотношений госдолга к ВВП: прямой долг федерального правительства и регионов (без учета госгарантий) составляет лишь 12% ВВП.

  • Объем депозитов сектора госуправления превышал объем госдолга примерно на 2% ВВП на конец 2019 года, то есть активы на счетах в ЦБ полностью покрывают госдолг.
  • Валютные резервы выросли с $470 млрд на конец 2018 года до $540 млрд в октябре 2019 года — выше докризисного уровня 2013 года и примерно в пять раз больше краткосрочного внешнего долга, отмечает Scope. В теории это позволило бы 18,5 месяца оплачивать импорт товаров в страну.
  • Накопление значительных резервов укрепило внешние позиции России, чему способствовал высокий профицит счета текущих операций в 5,2% ВВП в 2019 году.
  • Объем денежных запасов правительства достиг 17% ВВП в 2019 году, что дает больше возможностей для фискального маневра, отмечает Scope.
  • Доля резервов ЦБ России в юанях и евро превышает 15 и 30%. Доля доллара снизилась с половины в 2017-м до менее четверти в 2019 году.

В пользу повышения рейтинга говорит и снижение подверженности России валютному риску — около 75% общего долга номинировано в рублях. «План дедолларизации наряду с наращиванием золотовалютных резервов обезопасил Россию от санкций, связанных с операциями в долларах», — отмечает Scope.

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Профицит федерального бюджета по итогам 2019 года составил 1,8% от предварительной оценки ВВП, или почти 2 трлн руб. В будущем Россия сохранит умеренный профицит бюджета примерно на уровне 1% ВВП в 2020–2022 годах, учитывая дальнейшее увеличение финансирования нацпроектов, прогнозирует Scope.

Традиционные препятствия

Ключевыми ограничениями для повышения рейтинга России остаются низкий потенциал роста экономики (Scope прогнозирует рост в 1,8% ВВП в 2020 году), слабое качество управления, уязвимость перед геополитическими шоками и ограниченный доступ частных компаний на международный рынок.

Среди внешних причин слабого роста экономики — ухудшение отношений с США и ЕС, что затормозило развитие торговли, приток инвестиций и инноваций. Прямые иностранные инвестиции в Россию сократились с $55 млрд в 2011–2013 годах до $19 млрд в 2015–2018 годах. По последним данным ЦБ, прямые иностранные инвестиции в российскую экономику составили $26,9 млрд в 2019 году.

Новые санкции, в том числе против газопровода «Северный поток-2», будут иметь ограниченное влияние на российскую экономику благодаря накопленным резервам. Но негативный эффект проявится в долгосрочной перспективе в виде потенциального сокращения инвестиций и объемов торговли, указало Scope.

Среди внутренних причин, ограничивающих повышение России в рейтинге, — старение населения и сокращение численности трудоспособных граждан, неблагоприятный инвестиционный климат и доминирование нефтегазового сектора в экономике. Демографические проблемы ухудшат экономические показатели, если не будут уравновешены ростом производительности, а также потребуют увеличить расходы на пенсии и здравоохранение, говорится в отчете.

Слабое управление

Конституционная реформа и замена премьер-министра Дмитрия Медведева «относительно неизвестным технократом» Михаилом Мишустиным отражает проблемы государственного управления в России, считает Scope.

Ранее Всемирный банк отмечал снижение качества госрегулирования в России в индексе качества госуправления WGI (World Governance Indicators), который в том числе оценивает уровень верховенства закона и борьбы с коррупцией. Эти проблемы вызывают неопределенность по поводу соблюдения условий контрактов и защиты прав собственности, что сказывается на инвестиционной привлекательности и объясняет хроническую недостаточность инвестиций, отмечает Scope.

Повышению рейтинга России может способствовать расширение потенциала для роста экономики в результате структурных и управленческих реформ или же значительного ослабления санкций, резюмировали эксперты. Напротив, послужить причинами понижения рейтинга могут рост отношения госдолга к ВВП, заметное сокращение международных резервов, а также усиление санкций.

Автор: Ольга Агеева
Теги: суверенный рейтинг страны, западные санкции, Инвестиционный климат
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