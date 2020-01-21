Европейское агентство присвоило России рейтинг выше S&P и Moody’s

Немецкое Scope Ratings оценило суверенный рейтинг России выше ведущих рейтинговых агентств США S&P и Moody's. Рейтинг был повышен благодаря макростабильности страны и ее возросшей устойчивости к внешним шокам

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Базирующееся в Германии европейское рейтинговое агентство Scope Ratings (не входит в «большую тройку» американских агентств, но конкурирует с ними) повысило долгосрочный кредитный рейтинг России с BBB- до уровня BBB и пересмотрело прогноз по нему с «позитивного» на «стабильный», следует из поступившего в РБК обзора.

Главные причины решения Scope — значительные денежные резервы российского государства и возросшая устойчивость страны к внешним рискам. «Cтабильный» прогноз указывает на то, что, по мнению Scope, риски будут сбалансированы в перспективе 12–18 месяцев.

Аналогичную оценку ранее поставило России агентство Fitch. Более низкий рейтинг присвоило Standard & Poor's — на уровне BBB-. S&P более серьезно отнеслось к риску ужесточения санкций и указало на «неопределенность относительно механизма передачи власти в 2024 году». Moody's так же, как и S&P, держит с февраля 2019 года рейтинг России на нижней ступени инвестиционного уровня (Baa3).

Главные преимущества России

У России одно из самых низких в мире соотношений госдолга к ВВП: прямой долг федерального правительства и регионов (без учета госгарантий) составляет лишь 12% ВВП.