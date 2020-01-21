Европейское агентство присвоило России рейтинг выше S&P и Moody’s

- Объем депозитов сектора госуправления превышал объем госдолга примерно на 2% ВВП на конец 2019 года, то есть активы на счетах в ЦБ полностью покрывают госдолг.
- Валютные резервы выросли с $470 млрд на конец 2018 года до $540 млрд в октябре 2019 года — выше докризисного уровня 2013 года и примерно в пять раз больше краткосрочного внешнего долга, отмечает Scope. В теории это позволило бы 18,5 месяца оплачивать импорт товаров в страну.
- Накопление значительных резервов укрепило внешние позиции России, чему способствовал высокий профицит счета текущих операций в 5,2% ВВП в 2019 году.
- Объем денежных запасов правительства достиг 17% ВВП в 2019 году, что дает больше возможностей для фискального маневра, отмечает Scope.
- Доля резервов ЦБ России в юанях и евро превышает 15 и 30%. Доля доллара снизилась с половины в 2017-м до менее четверти в 2019 году.
В пользу повышения рейтинга говорит и снижение подверженности России валютному риску — около 75% общего долга номинировано в рублях. «План дедолларизации наряду с наращиванием золотовалютных резервов обезопасил Россию от санкций, связанных с операциями в долларах», — отмечает Scope.
Профицит федерального бюджета по итогам 2019 года составил 1,8% от предварительной оценки ВВП, или почти 2 трлн руб. В будущем Россия сохранит умеренный профицит бюджета примерно на уровне 1% ВВП в 2020–2022 годах, учитывая дальнейшее увеличение финансирования нацпроектов, прогнозирует Scope.
Ключевыми ограничениями для повышения рейтинга России остаются низкий потенциал роста экономики (Scope прогнозирует рост в 1,8% ВВП в 2020 году), слабое качество управления, уязвимость перед геополитическими шоками и ограниченный доступ частных компаний на международный рынок.
Среди внешних причин слабого роста экономики — ухудшение отношений с США и ЕС, что затормозило развитие торговли, приток инвестиций и инноваций. Прямые иностранные инвестиции в Россию сократились с $55 млрд в 2011–2013 годах до $19 млрд в 2015–2018 годах. По последним данным ЦБ, прямые иностранные инвестиции в российскую экономику составили $26,9 млрд в 2019 году.
Новые санкции, в том числе против газопровода «Северный поток-2», будут иметь ограниченное влияние на российскую экономику благодаря накопленным резервам. Но негативный эффект проявится в долгосрочной перспективе в виде потенциального сокращения инвестиций и объемов торговли, указало Scope.
Среди внутренних причин, ограничивающих повышение России в рейтинге, — старение населения и сокращение численности трудоспособных граждан, неблагоприятный инвестиционный климат и доминирование нефтегазового сектора в экономике. Демографические проблемы ухудшат экономические показатели, если не будут уравновешены ростом производительности, а также потребуют увеличить расходы на пенсии и здравоохранение, говорится в отчете.
Конституционная реформа и замена премьер-министра Дмитрия Медведева «относительно неизвестным технократом» Михаилом Мишустиным отражает проблемы государственного управления в России, считает Scope.
Ранее Всемирный банк отмечал снижение качества госрегулирования в России в индексе качества госуправления WGI (World Governance Indicators), который в том числе оценивает уровень верховенства закона и борьбы с коррупцией. Эти проблемы вызывают неопределенность по поводу соблюдения условий контрактов и защиты прав собственности, что сказывается на инвестиционной привлекательности и объясняет хроническую недостаточность инвестиций, отмечает Scope.
Повышению рейтинга России может способствовать расширение потенциала для роста экономики в результате структурных и управленческих реформ или же значительного ослабления санкций, резюмировали эксперты. Напротив, послужить причинами понижения рейтинга могут рост отношения госдолга к ВВП, заметное сокращение международных резервов, а также усиление санкций.