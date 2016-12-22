Всемирный банк заметил ухудшение условий для бизнеса в России

Качество государственного регулирования в России ухудшилось в 2017 году, оценил Всемирный банк в индексе WGI. Эксперты предлагают рассматривать его в качестве более комплексной альтернативы популярному рейтингу Doing Business

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Регуляторная среда для бизнеса в России за год ухудшилась — соответствующий индикатор, который рассчитывает Всемирный банк, по итогам 2017 года остался в отрицательной зоне и составил -0,48 против -0,42 годом ранее. Индексы качества государственного управления (World Governance Indicators, WGI), которые эксперты банка готовят ежегодно, опубликованы на его сайте.

Что за индекс Индекс качества госуправления делится на шесть составляющих: «подотчетность», «политическая стабильность и отсутствие насилия», «эффективность правительства», «качество регулирования», «верховенство закона» и «контроль над коррупцией». Сводного индекса как такового нет — лишь данные по этим компонентам. Всемирный банк самостоятельно не готовит рейтинг по странам по этому индексу (в отличие, например, от рейтинга условий для ведения бизнеса Doing Business).

Показатель качества регулирования оценивает способность правительства «вырабатывать и реализовывать эффективное регулирование, способствующее развитию частного сектора», объясняли в докладе эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР под руководством Алексея Кудрина готовил экономическую стратегию для президента Владимира Путина). Индикатор учитывает множество показателей из разных источников, в частности организацию рынка и конкуренции (из индекса политической трансформации, который рассчитывает Фонд Бертельсмана в Берлине), уровень недобросовестной конкуренции, контроль над ценами, дискриминационные тарифы и налоги, избыточный протекционизм (их оценивает Economist Intelligence Unit в Лондоне), противоречивость налоговой системы и регуляторное бремя (по оценке Global Insight), инвестиционную и финансовую свободу (данные индекса экономической свободы от фонда «Наследие» в США), правоприменительную практику (по оценке The World Justice Project) и т.д. При подготовке индекса также учитываются и другие оценки, в частности от Всемирного банка, ЕБРР и Всемирного экономического форума. Все эти данные приводятся к общему виду, а сам регуляторный показатель может колебаться от значения -2,5 (худшее) до 2,5 (лучшее). Нейтральный уровень — 0.

Уровень качества регуляторной среды в России всегда был ниже среднего (с момента начала замеров в 1996 году), свидетельствуют данные Всемирного банка. Лучшего значения (-0,12) он достигал в 2004 году. В 2011–2014 годах этот индекс составлял от -0,34 до -0,39, а в 2015 году резко упал — до -0,52. Временное улучшение динамики произошло в 2016 году (-0,42), теперь же регуляторная среда снова ухудшилась.

Представление о положении России в сравнении с другими странами дает ее ранг, также рассчитываемый Всемирным банком. У России он составляет 32,7%, то есть у 32,7% стран мира уровень регуляторной политики хуже, чем у России, а значит, Россия находится в замыкающей трети стран по этому индикатору. Годом ранее показатель был выше — 37%. Для сравнения, по итогам 2017 года у Сингапура, который традиционно получает лучшие оценки в рейтингах госрегулирования частной сферы, ранг составил 100% (то есть Сингапур стал лучшей юрисдикцией с точки зрения регуляторных условий для бизнеса).

Что улучшать

В последние годы правительство занималось улучшением регуляторной среды посредством продвижения в рейтинге Всемирного банка Doing Business. В майских указах президента Владимира Путина ставилась цель подняться к 2018 году до 20-го места (в 2011 году Россия была на 123-й строчке). В прошлом году Россия заняла 35-е место, результатов этого года пока нет — рейтинг традиционно публикуется в октябре.

«В настоящее время комплексная регуляторная политика отсутствует. Скорее подтягиваются какие-то отдельные аспекты, влияющие на положение России в рейтинге Doing Business. В реальности же регуляторные условия работы бизнеса ощутимо не улучшились», — сказала РБК ведущий эксперт Центра оценки регулирующего воздействия Высшей школы экономики (ВШЭ) Анна Голодникова.

Эксперты ВШЭ и ЦСР при подготовке программы для Путина предлагали разработать президентский указ о реформировании госуправления и, в частности, включить в него цель подняться в рейтинге WGI. Они предлагали ориентироваться на уровень +1 к 2024 году. Это потребует улучшения позиций сразу в 12 индексах и рейтингах, на основе которых рассчитывается WGI, объясняли эксперты в докладе ЦСР. «Само многообразие данных показателей практически исключает возможность их искусственного подтягивания и потребует проведения последовательной регуляторной политики. В результате к 2024 году Россия сможет продвинуться по показателю WGI RQ в группу тех стран бывшего соцлагеря, которые уже успешно провели регуляторные реформы (Польша, Грузия, страны Прибалтики)», — писали они.

Однако власти не стали готовить отдельный указ по госуправлению. В новом майском указе президента, который устанавливает KPI по 12 нацпроектам, конкретных целевых показателей по регуляторной политике нет. Пресс-служба Минэкономразвития в выходные не ответила на запрос РБК.