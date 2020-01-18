S&P подтвердило суверенный рейтинг России после отставки правительства

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Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне «ВВВ-» со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства, поступившем в РБК.

Как отметили в S&P, 15 января российский президент Владимир Путин предложил ряд конституционных изменений, в том числе усиление роли двух палат парламента в формировании кабинета министров. Предлагаемые Путиным поправки в Конституцию, по мнению агентства, предполагают децентрализацию власти, однако на данном этапе являются достаточно неопределенными. «Насколько мы понимаем, в конечном счете они могут быть нацелены на реконфигурацию российской институциональной системы в преддверии передачи президентской власти в 2024 году, когда истекает срок полномочий Владимира Путина», — считают аналитики.

Как заявили в S&P, отсутствие публичной дискуссии по этому вопросу и ограниченное участие других ветвей власти в формировании конституционной реформы предполагают, что процесс принятия решений по-прежнему будет сосредоточен в руках главы государства и что укрепление слабой в настоящее время системы сдержек и противовесов между институтами потребует времени. Также в агентстве указали на то, что пока детали процесса по передаче власти, который должен состоятся через четыре года, остаются неясными.

«Предлагаемые конституционные изменения привели к отставке правительства и назначению нового премьер-министра Михаила Мишустина <...> Несмотря на эти изменения мы ожидаем, что новое правительство сохранит преемственность в проведении макроэкономической политики», — говорится в пресс-релизе.

В агентстве отметили прогресс России в том, что «касается проведения взвешенной и надежной макроэкономической политики, которую можно считать одной из наиболее сильных среди стран с развивающейся экономикой». Подобная политика, как считают в S&P, позволила России адаптироваться к ухудшению условий торговли, произошедших в период 2014-2015 годов, а также справиться с волатильностью на финансовых рынках и колебаниями обменного курса, вызванными введением международных санкций.