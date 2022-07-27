Кремль оценил призыв США к санкциям на поставки нефти из России в Китай
Инициатива сенатора США о санкциях против компаний, которые страхуют танкеры для перевозки нефти из России в Китай, должна остаться на начальной стадии. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.
«США не пытаются [ввести ограничения]. Там есть законотворческая инициатива одного из конгрессменов. Будем надеяться на то, что она на начальной стадии и останется», — сказал он.
Ранее группа американских сенаторов во главе с республиканцем Марко Рубио предложила накладывать санкции на любую организацию, которая страхует танкеры для перевозки нефти или СПГ из России в Китай.
Рубио указал на то, что Китай поддерживает военные действия на Украине, когда покупает у России энергоносители. Поэтому, по его мнению, с ограничениями должны столкнуться и китайские государственные компаний.
При этом Bloomberg писал, что конгресс США вряд ли согласует законопроект, так как его положения идут вразрез с политикой президента Джо Байдена по сохранению поставок нефти.
Китайский МИД уже выразил протест против «незаконных односторонних санкций» США. Представитель ведомства Чжао Лицзянь отметил, что Китай ведет торгово-экономическое сотрудничество с Россией на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды. Он подчеркнул, что кооперация не касается третьих лиц.