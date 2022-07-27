Китай выразил протест из-за призывов США к санкциям на российскую нефть

Китай выразил протест после призыва сенатора США к санкциям за покупку нефти из России

Сенатор США Марк Рубио ранее внес законопроект о санкциях против компаний, страхующих танкеры с российский нефтью для Китая. МИД Китая выразил протест и указал, что сотрудничество с Москвой не направлено против третьих стран

Фото: Mick Tsikas / Reuters

Пекин выступает против незаконных односторонних санкций и выражает решительный протест в связи с попытками США ввести рестрикции в отношении поставок российской нефти и СПГ в Китай. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает Sina.

Ранее сенатор-республиканец Марко Рубио представил законопроект, который накладывает санкции на любую организацию, страхующую танкеры, которые перевозят нефть или СПГ из России в Китай.

«Китай ведет нормальное торгово-экономическое сотрудничество с Россией на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды, оно не направлено против третьих сторон и не подвержено влиянию внешних помех», — заявил Чжао Лицзянь.

По его словам, Рубио «всегда выступал против Китая», а Пекин никогда не поддерживал незаконные санкции и юрисдикции, противоречащие международному праву.

Внесенный законопроект Рубио обосновал тем, что, покупая у Москвы энергоносители, Пекин поддерживает российскую операцию на Украине. «Любая организация, включая китайские государственные компании, помогающая им в этом, должна столкнуться с серьезными последствиями», — заявил сенатор. Соавторами законопроекта выступили также сенаторы Рик Скотт и Кевин Крамер.

В то же время Bloomberg подчеркивает, что шансов на согласование у законопроекта немного. Агентство отмечает, что его положения идут вразрез с политикой администрации Джо Байдена, которая направлена на то, чтобы сохранить поставки нефти и в то же время урезать доход России от экспорта энергоносителей.

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