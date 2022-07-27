Китай выразил протест из-за призывов США к санкциям на российскую нефть
Пекин выступает против незаконных односторонних санкций и выражает решительный протест в связи с попытками США ввести рестрикции в отношении поставок российской нефти и СПГ в Китай. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает Sina.
Ранее сенатор-республиканец Марко Рубио представил законопроект, который накладывает санкции на любую организацию, страхующую танкеры, которые перевозят нефть или СПГ из России в Китай.
«Китай ведет нормальное торгово-экономическое сотрудничество с Россией на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды, оно не направлено против третьих сторон и не подвержено влиянию внешних помех», — заявил Чжао Лицзянь.
По его словам, Рубио «всегда выступал против Китая», а Пекин никогда не поддерживал незаконные санкции и юрисдикции, противоречащие международному праву.
Внесенный законопроект Рубио обосновал тем, что, покупая у Москвы энергоносители, Пекин поддерживает российскую операцию на Украине. «Любая организация, включая китайские государственные компании, помогающая им в этом, должна столкнуться с серьезными последствиями», — заявил сенатор. Соавторами законопроекта выступили также сенаторы Рик Скотт и Кевин Крамер.
В то же время Bloomberg подчеркивает, что шансов на согласование у законопроекта немного. Агентство отмечает, что его положения идут вразрез с политикой администрации Джо Байдена, которая направлена на то, чтобы сохранить поставки нефти и в то же время урезать доход России от экспорта энергоносителей.
В конце июня Reuters сообщал, что импорт сырой нефти из России в Китай в мае вырос на 55% (до 8,42 млн т) по сравнению с показателем 2021 года, что позволило России вытеснить Саудовскую Аравию в качестве основного поставщика энергоносителя в КНР. В то же время импорт российского газа за первые пять месяцев 2022 года — в основном из проектов «Сахалин-2» на Дальнем Востоке и «Ямал СПГ» в российской Арктике — вырос на 22%, до 1,84 млн т.