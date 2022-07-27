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Сенатор США призвал ввести санкции против поставок нефти из России в КНР

Сенатор-республиканец Марко Рубио представил законопроект, который накладывает санкции на любую организацию, страхующую танкеры, которые перевозят нефть или СПГ из России в Китай, пишет Bloomberg.

По словам Рубио, покупая у Москвы энергоносители, Пекин поддерживает российскую операцию на Украине. «Любая организация, включая китайские государственные компании, помогающая им в этом, должна столкнуться с серьезными последствиями», — заявил Рубио.

Соавторами законопроекта выступили также сенаторы Рик Скотт и Кевин Крамер.

Bloomberg подчеркивает, что шансов на согласование у законопроекта немного. Агентство отмечает, что его положения идут вразрез с политикой администрации Джо Байдена, которая направлена на то, чтобы сохранить поставки нефти и в то же время урезать доход России от экспорта энергоносителей.

Материал дополняется.
 

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