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Экономика ,  
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Силуанов оценил шансы России слезть с «нефтяной иглы» из-за санкций

Нефтяное эмбарго и планируемый ЕС отказ от российского газа не приведут к резкому снижению доходов бюджета от экспорта углеводородов, сказал РБК министр финансов Антон Силуанов. Поставки будут перенаправлены на другие рынки
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Доходы российского бюджета не претерпят значительного сокращения в результате санкций в отношении нефтегазового сектора. Такое мнение в интервью РБК высказал министр финансов Антон Силуанов, отвечая на вопрос о возможности для России слезть с «нефтяной иглы».

«Не считаю, что мы совсем уменьшим объемы доходов от экспорта углеводородов или других товаров сырьевого сектора. Мы их просто перенаправим на другие рынки. Объем мировой экономики требует углеводородов. И, поскольку все равно прогнозируется рост темпов мировой экономики, пусть он, может быть, будет несколько по сокращенным параметрам, но тем не менее спрос на наши экспортные сырьевые товары, будь то нефть, газ, уголь, другие продукты, будет сохраняться. <...> Доходы от углеводородов в ближайшие годы если и сократятся, то ненамного», — подчеркнул Силуанов.

По данным Минфина, в 2021 году в федеральный бюджет поступило 9 трлн руб. нефтегазовых доходов, что составляет около 36% всех поступлений. В 2020 году на фоне пандемии их доля была на уровне 28%, а в докризисном 2019-м составила 39%.

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Силуанов отметил, что устойчивые доходы от углеводородов не означают отказ от модернизации экономики и диверсификации источников поступлений в федеральный бюджет. «Одно с другим не связано. В условиях ограничительных санкций, которые введены, в первую очередь на технологии, нам самим нужно иметь возможности производить критические технологии и товары. <...> И в этом направлении будут, конечно, вложения в первую очередь бизнеса, а государство будет этому всячески содействовать», — указал Силуанов.

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Ранее Евросоюз ввел в отношении России нефтяное эмбарго. Запрет был введен на морские поставки нефти, но исключает экспорт по трубопроводу «Дружба», по которому члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья. В рамках санкций предусмотрены переходные периоды: до 5 декабря 2022 года допускаются «разовые» сделки по импорту или исполнению контрактов на закупку российской нефти, заключенных до 4 июня. Для нефтепродуктов аналогичные сделки возможны до 5 февраля 2023 года.

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Кроме того, ЕС анонсировал планы в течение двух лет отказаться от российского газа.

Авторы
Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Элина Тихонова
Минфин Силуанов нефть

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Профессиональная аналитика
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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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