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Война санкций ,  
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Силуанов допустил падение добычи нефти в России на 17%

Минфин прогнозирует спад добычи нефти в России на 17% в 2022 году в случае отказа от нее европейских стран. Ранее в ЕС сообщили о подготовке шестого пакета санкций, который затронет импорт нефти, минимизируя ущерб для Европы
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Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Добыча российской нефти в этом году может упасть на 17%, дальнейшую судьбу продаж энергоресурсов из России пока сложно предсказать, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

«Снижение добычи будет? Будет. В каких объемах: 17%, чуть меньше или чуть больше — возможно», — сказал глава Минфина в ответ на вопрос об оценке ведомством последствий отказа европейских стран от приобретения нефти у России.

Силуанов отметил, что в министерстве учитывали «текущие ситуации с курсом, объемом добычи» и с ценами на топливо, однако вариант отказа стран от закупок российской нефти не просчитывался. «Мы это не считали, конечно, как мы могли это просчитать? Потому что какие страны будут отказываться, [какие] не будут отказываться?» — указал министр.

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Фото:Joe Raedle / Getty Images

В случае отказа западных государств от российской нефти Москва будет искать других потребителей, продолжил Силуанов. Он добавил, что польская сторона отказалась от импорта газа из России, а все прогнозы Министерства финансов рассчитывались на основании прежних цен до их повышения.

«Сейчас объемы снижаются, но цены растут. В целом у наших компаний более-менее баланс. Какие будут перспективы на оставшиеся периоды конца года, сложно пока сказать», — резюмировал министр.

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Сейчас Евросоюз работает над шестым пакетом ограничительных мер против России, в него войдут санкции против российской нефти, рассказал The Times двумя днями ранее заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Европейские страны готовят «умные» санкции, которые позволят минимизировать ущерб для экономик Европы, указал он. Домбровскис добавил, что речь может идти о постепенном отказе от нефти из России или постепенном установлении тарифов на импорт, превышающий определенный ценовой потолок.

Всего Евросоюзом рассматриваются три возможных сценария, сообщали источники Bloomberg: эмбарго, установление предельной цены и создание «механизма оплаты для удержания выручки», которую Москва получила с момента начала военной спецоперации против Киева.

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Фото:Jon Gambrell / AP

Institute of International Finance счел, что Россия может существенно нарастить доходы от экспорта нефти, показатели за апрель превзойдут прибыль за аналогичный период прошлого года, писала Foreign Policy. Издание указало, что нефтяной экспорт в России пока движется «рекордными темпами», несмотря на большие скидки по сравнению с мировыми эталонами.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минфин Силуанов нефть российская нефть санкции
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