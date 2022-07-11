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Власти оценят доходы 10% самых обеспеченных и необеспеченных россиян

Власти расширят публикацию статистических показателей, касающихся доходов граждан и ВВП. В публичном доступе появятся квартальные оценки доходов по десятипроцентным группам населения и доли ненефтегазового сектора экономики
Фото: Илья Щербаков / ТАСС
Фото: Илья Щербаков / ТАСС

Минэкономразвития и Росстату поручили обеспечить публикацию дополнительных статистических показателей оперативного характера. Это следует из протокола заседания рабочей группы совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством помощника президента Максима Орешкина (документ есть у РБК, его подлинность подтвердил участник встречи).

Так, предполагается начать публиковать следующие данные.

  • Оперативную оценку доходов граждан в разрезе децильных групп населения (от 10% населения с наименьшими доходами до 10% с наибольшими доходами, всего таких групп десять).

Показатель будет учитывать текущие изменения в объемах социальных выплат и доходов работников от трудовой деятельности, начиная с итогов за второй квартал 2022 года, говорится в протоколе.

В Росстате подтвердили РБК такие планы, отметив, что сегодня данные о доходах россиян публикуются в разрезе 20-процентных групп. «Переход к десятипроцентной разбивке позволит глубже и конкретнее видеть ситуацию с доходами прежде всего малообеспеченных групп населения и принимать адресные, максимально сфокусированные решения. Кроме того, это позволит лучше прогнозировать ситуацию с доходами и расходами населения, повысит возможности оперативного анализа данных», — подчеркнули в службе.

Сейчас данные публикуются на годовой, а не квартальной основе. Показатель отражает доли общего объема денежных доходов граждан, которые приходятся на каждую из 20-процентных групп населения, ранжированного по мере возрастания доходов. В 2021 году первая группа (с наименьшими доходами) располагала 5,4% общего дохода, а пятая (наиболее обеспеченная) — 46,7% дохода.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

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  • Квартальный показатель ненефтегазового ВВП.

Этот показатель представляет собой разницу между совокупным объемом ВВП и добавленной стоимостью, созданной в нефтегазовом секторе, следует из методологии его расчета, с которой ознакомился РБК. Публикация начнется с итогов за первый квартал 2022 года, первая оценка появится 20 июля, рассказали в Росстате. Годовые данные по доле нефтегазового ВВП (которые также дают представление о доле ненефтегазового) публикуются с 2020 года, их можно увидеть на сайте в разделе «Национальные счета». В 2020 году доля нефтегазового сектора в ВВП составила 15,3%, в 2019-м — 19,1%, а в 2018-м — 21,1%.

Росстат впервые рассчитал долю нефти и газа в российском ВВП
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Фото:ПАО «Газпром нефть» / ТАСС

РБК направил запрос в Минэкономразвития, которому подчинен Росстат.

На фоне статистического «голода», возникшего из-за закрытия ряда данных, публикация более подробных показателей, особенно по ВВП, — это хорошая новость, считает экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец.

«Для меня, как для аналитика, динамика нефтегазового и ненефтегазового ВВП важна с точки зрения оценки происходящих сдвигов в экономике. Пока нефтегазовый сектор не почувствовал на себе негативных изменений, однако есть консенсус, что на горизонте 12–18 месяцев это произойдет и по новым данным будет удобно отследить, увеличится ли доля ненефтегазового ВВП», — отмечает она.

Параллельно с публикацией новых показателей власти оценят влияние индексации пенсий, прожиточного минимума и ежемесячных выплат семьям с детьми на снижение уровня бедности в России во втором полугодии 2022 года. Такое поручение было дано Минтруду, следует из протокола.

По итогам 2021 года произошло несколько позитивных изменений, говорится в документе. Уровень бедности составил 11% при целевом показателе 11,4%, а коэффициент Джини (показатель, отражающий степень неравенства в распределении доходов) уменьшился с 0,412 в допандемийном 2019 году до 0,408. По данным Минтруда, на это повлияли единовременные выплаты для детей-школьников и пенсионеров в размере 10 тыс. руб., ежемесячные пособия беременным женщинам и выплаты одиноким родителям на детей в возрасте от 8 до 17 лет. В сумме эти меры охватили более 66 млн граждан.

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
Росстат доходы ВВП статистика
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