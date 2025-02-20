В России впервые за шесть лет выросло число пенсионеров

Число пенсионеров на учете в Социальном фонде выросло впервые за шесть лет — почти на 100 тыс. человек по итогам 2024 года. Увеличилось и количество работающих пенсионеров — на фоне возврата индексации их выплат

Фото: Оксана Король / Business Online / Global Look Press

По состоянию на 1 января 2025 года количество пенсионеров на учете в Социальном фонде России (СФР) составило 41,17 млн человек, увеличившись за год на 94 тыс. человек, или 0,2%. Это следует из данных СФР, с которыми ознакомился РБК. Они не включают в себя пенсионеров в новых регионах России, а также получателей пенсий в системе Минобороны, МВД, Следственного комитета и других силовых и правоохранительных ведомств.

Численность пенсионеров показала позитивную динамику впервые с 2018 года — тогда она выросла на 361 тыс. человек. В дальнейшем их количество ежегодно сокращалось — как в результате поэтапного увеличения пенсионного возраста в ходе пенсионной реформы (началась в 2019 году), так и в результате временного превышения смертности над нормой на фоне пандемии COVID-19. За 2023 год пенсионеров стало меньше на 700 тыс. человек, писал РБК. В этот год по графику пенсионной реформы выходов на пенсию не было.

РБК направил запрос в Минтруд.

Рост числа работающих пенсионеров

В разрезе работающих/неработающих пенсионеров основной прирост численности произошел в категории официально работающих пенсионеров: в 2024 году их стало больше на 343 тыс. человек — 8,2 млн (и на 373 тыс. больше за четвертый квартал). Численность неработающих пенсионеров по итогам 2024 года, напротив, сократилась — на 248 тыс. человек, до 32,96 млн.

Количество пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости, в 2024 году практически не изменилось (снизилось на 0,3 тыс. человек) и составляет 33,38 млн по состоянию на 1 января 2025 года. Социальную пенсию получают 3,47 млн человек, по инвалидности — 2,22 млн.

В последний раз прирост количества официально трудоустроенных пенсионеров фиксировался в 2015 году, тогда оно выросло на аналогичную величину (342 тыс.). Однако в дальнейшем их число шло вниз: только в 2016 году — на 5,38 млн по сравнению с 2015-м. Это совпало с отменой индексации пенсий работающих пенсионеров, которая вступила в силу в 2016 году. В последующие годы снижение колебалось в диапазоне от минус 430 тыс. до минус 210 тыс. человек (кроме 2018 года, когда сокращение составило лишь 2 тыс.).

В 2024 году решение об отмене индексации пенсий работающих пенсионеров было упразднено — президент Владимир Путин подписал закон, возобновляющий этот процесс с 2025 года. В результате с 1 января 2025 года увеличение выплат произошло у всех получателей пенсий независимо от наличия у них оплачиваемой работы. Изначально предполагалось, что размер индексации составит 7,3%, однако позднее Путин предложил проиндексировать выплаты на 9,5% — по фактической инфляции 2024 года.

Как изменился размер пенсий

Власти также раскрыли средний размер выплат по различным категориям пенсионеров за 2024 год. Пенсии работающих росли более активно, чем пенсии неработающих: если средний размер выплат трудоустроенных пенсионеров увеличился за год на 22%, до 20,83 тыс. руб., то неработающих — на 10%, до 23,75 тыс. руб. Закономерно снизилась и разница в среднем размере выплат: если в 2023 году она составляла 4,5 тыс. руб., то по итогам 2024-го — 2,9 тыс. руб.

В разрезе различных видов пенсионного обеспечения произошли следующие изменения:

средний размер страховой пенсии по старости увеличился на 12%, до 24,98 тыс. руб.;

размер пенсии по потере кормильца — на 12%, до 16,79 тыс. руб.;

размер пенсии по инвалидности — на 14%, до 15,48 тыс. руб.;

размер социальных пенсий — на 8%, до 13,52 тыс. руб.

По всем категориям пенсионеров средний размер пенсии в 2024 году вырос на 11,5%, до 23,18 тыс. руб., следует из данных СФР. Инфляция в 2024 году составила 9,5%.

Эффект «лесенки»

Основной фактор прироста численности пенсионеров в 2024 году — формула повышения пенсионного возраста, которое осуществляется «лесенкой», говорит демограф Игорь Ефремов. Из-за этого к 2024 году накопилось большое количество россиян, не успевших выйти на пенсию по возрасту перед предыдущей «ступенькой» повышения пенсионного возраста.

С ним солидарен профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов: он напомнил, что в 2023 году в силу графика пенсионной реформы выплаты не назначались, в то время как в 2024 году на страховую пенсию по старости смогли претендовать женщины 1966 года рождения и мужчины 1961 года рождения, что дало прирост совокупной численности пенсионеров. В 2025 году в выходах на пенсию будет очередной «перерыв», и можно ожидать, что количество пенсионеров снова сократится, считает Сафонов.

Кроме того, позитивная динамика общего числа пенсионеров 2024 года отчасти связана со снижением смертности среди старших возрастов относительно сверхвысоких пандемических уровней, указывает Сафонов. «Общее число пожилых граждан увеличивается, с учетом этого растет и количество пенсионеров», — констатирует и.о. генерального директора ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России Владимир Смирнов.

Говоря о росте числа работающих пенсионеров, Сафонов назвал его понятным. «С одной стороны, из-за высокой инфляции пожилым не хватает одной пенсии. С другой — из-за дефицита кадров на рынке труда появляется все больше предложений для лиц старших возрастов. Особенно это актуально для бюджетного сектора — здравоохранения и образования», — поясняет он.

Работники, выходящие на пенсию, действительно востребованы современным рынком труда. Особенно если речь идет о квалифицированных и высококвалифицированных специалистах, подтверждает Смирнов. В 2024 году работодатели стали в два раза чаще звать на вакансии людей старше 40 лет, сообщали в hh.ru.

В то же время решение о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, скорее всего, имело ограниченное влияние на динамику их численности, считает Сафонов. Так как закон об этом был подписан в июле, а трудовая деятельность пенсионеров подвержена сезонности (со снижением летом), оно могло иметь эффект лишь в течение четырех месяцев года, а именно с сентября по декабрь, поясняет он. Но в сентябре фиксировалось снижение численности работающих пенсионеров по сравнению с августом, обращает внимание эксперт.

Решение о возобновлении индексации повлияло на динамику численности работающих пенсионеров, возражает Смирнов. «Часть выходящих на пенсию граждан решили продолжить трудовую деятельность, часть граждан, кто после выхода на пенсию продолжали оставаться занятыми в частных услугах, вернулись к официальному трудоустройству по найму», — отмечает он.

Несмотря на возобновление индексации работающим пенсионерам, по-прежнему имеет смысл стратегия для пенсионера, о которой ранее говорили эксперты: уволиться с места работы по договоренности с работодателем, получить перерасчет пенсии с учетом всех пропущенных индексаций, а затем снова трудоустроиться. Без этого пенсия трудоустроенным индексируется относительно базы с учетом всех пропущенных индексаций, но сама она выплачивается исходя из прежнего размера (до перерасчета).