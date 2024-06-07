Индексация работающим пенсионерам с 2025 года. Что важно знать

Президент Владимир Путин объявил о планах возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров, приостановленную в 2016 году. РБК разбирался, кого затронет это решение и как оно повлияет на кадровый дефицит в стране

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

«Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. С 1 февраля 2025 года и далее ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать», — заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 7 июня. Путин попросил партию «Единая Россия» совместно с правительством принять соответствующий законопроект в текущую сессию Госдумы.

Когда была приостановлена индексация Индексация пенсий работающих пенсионеров была прекращена в 2016 году (не производилась 1 января 2016 года) в соответствии с законом, подписанным Путиным в декабре 2015 года. В 2015 году бюджет испытывал стресс из-за спада нефтяных цен, а ВВП снижался. Если люди находят силы для работы, то «не нужны небольшие суммы», которые дает индексация, аргументировал в то время премьер-министр Дмитрий Медведев. На фоне этого решения в 2016 году численность работающих пенсионеров сократилась сразу на 35%, или более чем на 5 млн человек (данные Росстата). Затем вопрос об индексации пенсий работающим вставал не один раз. В 2022 году в Пенсионном фонде (сейчас — Соцфонд) подсчитали, что возобновление такой индексации потребовало бы от бюджета до 500 млрд руб. в том году — с учетом доиндексации за все прошлые периоды (Соцфонд получает на эти цели трансферт из федерального бюджета). У работающих пенсионеров есть зарплата, поэтому сам факт получения ими пенсий, по сути, является льготой, утверждали в ПФР. Поскольку работающие пенсионеры имеют источник дохода для покрытия инфляционных издержек, установленные им страховая пенсия и фиксированная выплата выплачиваются без учета индексации, говорилось в документе ПФР. Уже в 2023 году Минфин счел несостоятельной идею индексировать пенсии работающим, даже если индексация будет выборочной и охватит представителей отдельных профессий.

Сколько сейчас пенсионеров работает и какая у них пенсия

По данным Соцфонда, на 1 апреля 2024 года в России насчитывалось 7,783 млн официально работающих пенсионеров (около 19% от общего числа пенсионеров, состоящих на учете в Соцфонде). Общий показатель не сильно изменился по сравнению с началом 2023 года, когда их было 7,91 млн. Однако в течение 2023 года численность работающих пенсионеров опускалась вплоть до 7,55 млн. Как отмечал профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов, такие колебания были, скорее всего, связаны со стратегией, когда работающие пенсионеры увольняются, получают перерасчет пенсии с учетом пропущенных индексаций, а затем снова трудоустраиваются. «В 2023 году это стало массовым явлением», — утверждал он.

Больше всего работающих пенсионеров в Москве — 529 тыс. на 1 апреля, Московской области — 451 тыс., Санкт-Петербурге — 362 тыс., Краснодарском крае — 252 тыс., Свердловской области — 248 тыс.

Средний размер пенсии работающих пенсионеров в России составлял 17,48 тыс. руб. в месяц на 1 апреля 2024 года. Это более чем на 4 тыс. руб. меньше, чем в среднем у неработающих (21,75 тыс. руб.). Средняя зарплата работающих пенсионеров неизвестна, но у Росстата есть данные, сколько в октябре 2023 года в среднем получали работники в возрасте 65 лет и старше (такой будет пенсионный возраст у мужчин в 2028 году) — 56,6 тыс. руб. до уплаты НДФЛ. Руководители в возрасте от 65 лет зарабатывали в среднем 111 тыс. руб.

1 февраля 2025 года пенсии должны будут проиндексировать на фактическую инфляцию 2024 года. Текущий прогноз Минэкономразвития подразумевает, что она составит 5,1%. Если зафиксировать последние доступные показатели по численности и средней пенсии работающих пенсионеров, то месячная прибавка составит около 900 руб. Соответственно, в пересчете на 12 месяцев на всех получателей это потребует ориентировочно 84 млрд руб. (в заявлении Путин не затронул вопрос, компенсируют ли работающим задним числом неиндексацию пенсий за все время работы. РБК направил запросы в пресс-службы Минфина, Минтруда и Социального фонда России.

В течение года средняя пенсия работающих пенсионеров все равно растет (например, в 2023 году рост составил 11%). Это связано как с сохраняющимися перерасчетами этих пенсий в связи с накоплением пенсионных баллов во время работы, так и с вышеупомянутой стратегией увольнений и трудоустройств заново.

Как пересчитываются пенсии

Пенсия в общем виде складывается из двух частей — страховой и базовой. Страховая пенсия по старости складывается из накопленных трудовых прав за счет отчислений работодателя, а базовая (фиксированная) является надбавкой от государства (в 2024 году фиксированная выплата составляет 8 134 руб. 88 коп.). Для неработающих пенсионеров ежегодно индексируются обе части.

Пенсия конкретного, непрерывно работающего пенсионера продолжает увеличиваться только за счет того, что они продолжают копить пенсионные баллы (индивидуальные пенсионные коэффициенты, ИПК) от отчислений работодателя. Соцфонд ежегодно 1 августа делает автоматический перерасчет страховой части без заявлений от пенсионера. Но максимальная надбавка в год не может превышать трех ИПК, даже если человек за предыдущий год заработал их больше. Стоимость одного пенсионного коэффициента замораживается в значении, действующем на дату выхода на пенсию. В 2024 году стоимость одного ИПК составляет 133,05 руб. То есть если человек вышел на пенсию в 2024 году и продолжает работать, то при ежегодном перерасчете его пенсия увеличится максимум на 399 руб.

После увольнения страховая пенсия выплачивается с учетом всех плановых индексаций, пропущенных за время, когда пенсионер работал. Происходит увеличение стоимости пенсионного коэффициента и индексация фиксированной части пенсии. На второй месяц после месяца увольнения пенсионер получает полный размер пенсии, а также денежную разницу между новым и прежним размером пенсии за предыдущий месяц. Если пенсионер вновь устраивается на работу, то индексация снова приостанавливается. Однако пенсия все равно выплачивается в достигнутом объеме после всех индексаций за предыдущий период работы.

Почему индексацию планируют возобновить

Решение возобновить индексацию пенсий для работающих — хорошее и своевременное, считает замдиректора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская. «Все эти годы мы видели, что отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам для кого-то становилось причиной совсем прекращать работу, для кого-то — идти в неформальную занятость, для других — постоянно увольняться и переоформляться [чтобы вернуться на работу с увеличенной пенсией]», — перечисляет она.

Сафонов говорит, что увольнение ради пересчета пенсии и возвращение на рынок труда — «простой и эффективный путь», с помощью которого работающие пенсионеры обходят «капкан», связанный с отсутствием индексации пенсий.

По словам Синявской, негативные последствия неиндексации проявлялись и на рынке труда, и в динамике уровня жизни пенсионеров. «Долгое время фискальные мотивы — в виде экономии средств на выплату пенсий — доминировали. В новых экономических условиях острого дефицита кадров аргументы, связанные с рынком труда, возможностью удержать или вернуть в состав занятых лиц старших возрастов, начинают перевешивать фискальные», — уверена она.

Уровень безработицы в России в апреле 2024 года обновил исторический минимум — 2,6%. Банк России пишет, что, согласно опросу предприятий, в апреле–мае сохранялась значительная нехватка как высококвалифицированных специалистов, так и работников с низкой квалификацией. На фоне дефицита кадров предприятия активно смотрят на периферийные группы потенциальных работников — подростки, пенсионеры и т.д. «Деловая Россия» этой весной предлагала в письме правительству вернуть на рынок труда около 1 млн специалистов за счет индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщали «Ведомости».

Сафонов подчеркивает: неверно считать, что индексация работающим пенсионерам была бы бременем для бюджета. Доходы бюджетной системы, получаемые от НДФЛ работающего пенсионера и страховых взносов в Фонд обязательного медицинского страхования и Соцфонд, которые платит его работодатель, существенно превышают расходы на индексацию пенсии, поясняет эксперт. «Бюджету выгоднее, когда пенсионер работает. А если он ушел с рынка труда в неформальную занятость, пенсию ему надо индексировать, а он в бюджет ничего не платит», — объясняет эксперт.