Численность пенсионеров в России за год сократилась на 700 тыс. человек

За 2023 год, когда в рамках реформы россияне не выходили на пенсию, число пенсионеров на учете в Социальном фонде снизилось на 700 тыс. человек. На фоне дефицита кадров в конце года наблюдался и резкий рост работающих пенсионеров

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По состоянию на 1 января 2024 года количество пенсионеров на учете в Социальном фонде России (СФР) составило 41,075 млн человек, снизившись за год на 699,9 тыс. человек, или 1,7%. Это следует из данных СФР, с которыми ознакомился РБК.

Годовые темпы сокращения численности пенсионеров ускорились в три раза по сравнению с 2022 годом, но не превысили показатели 2021-го, когда снижение достигло 970 тыс. человек — абсолютного антирекорда с начала 1990-х. Речь идет о количестве пенсионеров, состоящих на учете в СФР: в этот показатель не включаются получатели пенсий в системе Минобороны, МВД, Следственного комитета и других силовых ведомств.

Ранее в фонде прогнозировали рост числа пенсионеров в 2023 году на 1,13 млн человек, до 42,9 млн, — главным образом за счет жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Однако актуальные данные за 2023 год приводятся СФР без учета новых территорий.

РБК направил запрос в Минтруд.

Пауза в выходе на пенсию

Особенностью 2023 года является перерыв в назначении пенсий по старости. Согласно графику пенсионной реформы, в 2023 году никто не получал право выхода на пенсию по возрасту (по определению, это не касалось тех, кто имел право выйти на пенсию досрочно — например, многодетных матерей). До завершения десятилетнего переходного периода запланировано еще два аналогичных года: 2025-й и 2027-й. Если в 2022 году на пенсию выходили по достижении 56,5 года (женщины) и 61,5 года (мужчины), то в 2024 году пенсионный возраст составляет уже 58 лет и 63 года соответственно. В 2024 году на пенсию выходят женщины 1966 года рождения и мужчины 1961 года рождения.

Основной вклад в сокращение численности пенсионеров в 2023 году внесли именно получатели страховой пенсии по старости — самая многочисленная категория. Их стало меньше на 885,8 тыс. человек (33,38 млн по итогам года), следует из данных СФР. Число получателей других выплат (не зависящих от трудового стажа и пенсионных баллов), напротив, росло. Так, количество пенсионеров по инвалидности увеличилось на 91,7 тыс., до 2,23 млн человек, получателей социальных пенсий — на 52,9 тыс., до 3,41 млн человек, пенсий по потере кормильца — на 12,7 тыс., до 1,44 млн человек.

Для социальной пенсии, которую получают те, кто не накопил достаточного стажа, возраст ее назначения — на пять лет больше общеустановленного пенсионного возраста, и в 2023 году по этому базовому основанию тоже никто не мог начать получать такую выплату. Однако социальную пенсию могли оформить, например, представители малочисленных народов Крайнего Севера, достигшие возраста 55 и 50 лет (мужчины и женщины).

Работающие пенсионеры и дефицит кадров

Еще один тренд 2023 года — существенное замедление темпов сокращения численности работающих пенсионеров. Если в 2022 году их стало меньше на 600 тыс. человек, то по итогам 2023-го — лишь на 45,9 тыс., до 7,87 млн человек. Основной вклад в это внес четвертый квартал 2023 года: после последовательного снижения численности работающих пенсионеров на протяжении пяти кварталов подряд в октябре—декабре она выросла сразу на 315,8 тыс. человек относительно предыдущего квартала. Более 80% этого прироста обеспечили получатели пенсии по старости, следует из данных СФР. В то же время число неработающих пенсионеров в четвертом квартале, напротив, сократилось — на 469,8 тыс. человек, до 33,2 млн.

На динамику числа работающих пенсионеров в 2023 году повлияло несколько факторов, полагает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. В первую очередь это личные стратегии финансового обеспечения, когда работающие пенсионеры увольняются, получают перерасчет пенсии с учетом пропущенных индексаций, а затем снова трудоустраиваются (статистика фиксирует их количество по состоянию на дату). «В 2023 году это стало массовым явлением», — утверждает эксперт. В частности, резкому росту числа работающих пенсионеров в четвертом квартале предшествовало их сокращение на 297 тыс. кварталом ранее, обращает внимание Сафонов.

Кроме того, значительно повлияла и нынешняя ситуация на рынке труда, указывает эксперт. «Работодатели, которые испытывают дефицит кадров, стараются максимально оставлять людей старшего поколения — изменение возрастного состава работников видно даже невооруженным глазом, например в торговых залах», — отмечает Сафонов. Кроме того, из-за невысокого размера пенсии пожилые готовы занимать позиции, непривлекательные для молодежи, полагает эксперт.

Дефицит кадров — основная причина перетока пенсионеров из категории неработающих в категорию работающих в последнем квартале, полагает и старший научный сотрудник лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок. По его словам, сегодня работодатели перестают подавать сигнал «уступи дорогу молодым» и руководствуются аргументом «если не ты, то кто», привлекая пожилых работников. Важным стимулом для выхода на работу является также опережающий рост зарплат и различные премии, которые выплачиваются компаниями в конце года, считает Ляшок. По данным Росстата, за 11 месяцев 2023 года номинальные зарплаты увеличились на 13,8%.

Компании все чаще выстраивают HR-стратегии, направленные на привлечение возрастных соискателей, подтверждает главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. По данным hh.ru, в 2023 году число активных резюме россиян в возрасте 55 лет и старше выросло на 8%. Наиболее активно их приглашают на вакансии для рабочего, домашнего, обслуживающего персонала, в сферы транспорта и логистики, продаж, производства и сервисного обслуживания, а также на работу в финансах и бухгалтерии.

Как изменился размер пенсии

Власти раскрыли и средний размер выплат по различным категориям пенсионеров. По данным СФР, в 2023 году темпы роста большинства видов выплат оказались выше уровня инфляции (7,42%):

средний размер страховой пенсии по старости увеличился на 8%, до 22,4 тыс. руб.;

величина пенсии по инвалидности — на 8,5%, до 13,6 тыс. руб.;

выплаты по потере кормильца — на 9,3%, до 14,9 тыс. руб.;

исключением стали социальные пенсии, размер которых увеличился на величину ниже инфляции (на 3,2%), — до 12,5 тыс. руб.

В результате средний размер выплат по всем категориям пенсионеров вырос на 7,6%, до 20,87 тыс. руб.

В 2023 году пенсии работающих пенсионеров росли быстрее, чем неработающих, хотя еще в 2022-м прослеживалась обратная тенденция. Так, средний размер пенсии работающего пенсионера за год увеличился на 11,3%, до 17,1 тыс. руб., в то время как неработающего — на 6,9%, до 21,64 тыс. руб. Закономерно снизилась и разница в размере пенсий работающих и неработающих — с 4,8 тыс. руб. до 4,5 тыс., следует из данных СФР. Это подтверждает версию о применении стратегии перерасчетов, считает Александр Сафонов.