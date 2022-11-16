Число работающих пенсионеров в России снизилось до минимума за 18 лет

В третьем квартале 2022 года число работающих пенсионеров в России снизилось более чем на 400 тыс. человек, до минимума с 2004 года, раскрыл ПФР. Одна из причин — индексация пенсий для неработающих с 1 июня, полагают эксперты

Фото: АГН «Москва»

По состоянию на 1 октября 2022 года количество работающих пенсионеров в России составило 8,1 млн человек, снизившись на 413,6 тыс. по сравнению с показателем на 1 июля. Таким образом, их число стало минимальным с 2004 года (тогда было 7,8 млн), следует из данных Пенсионного фонда (ПФР) и Росстата, проанализированных РБК. Речь идет о пенсионерах, состоящих на учете в ПФР (в этот показатель не включаются получатели пенсий в системе Минобороны, МВД, Следственного комитета, других силовых структур).

Число работающих пенсионеров в России демонстрирует негативную динамику с 2016 года: тогда их стало меньше сразу на 5,38 млн по сравнению с 2015-м. В дальнейшем ежегодное снижение колебалось в диапазоне от минус 430 тыс. до минус 210 тыс. человек (кроме 2018 года, когда сокращение составило лишь 2 тыс.).

В 2022 году статистика позволяет проследить изменение числа работающих пенсионеров поквартально: в январе—марте их стало меньше на 100 тыс. человек (8,41 млн) относительно результата 2021 года, но уже в следующем квартале показатель отыграл падение и вернулся к отметке 8,51 млн. В третьем квартале количество работающих пенсионеров снова сократилось — уже больше чем на 400 тыс., до 8,1 млн человек.

Число неработающих пенсионеров в третьем квартале, наоборот, выросло сразу на 320 тыс. человек (до 33,8 млн). При этом общее количество получателей пенсий по итогам третьего квартала сократилось незначительно — на 93 тыс. человек, до 41,9 млн. Это может означать, что значительная часть работающих пенсионеров перешла в статус неработающих.

РБК направил запросы в Минтруд и ПФР.

Связь с индексацией пенсий

Динамика численности работающих пенсионеров прямо коррелирует с мерами государственной политики. Так, наибольшее сокращение их количества совпало с отменой индексации пенсий работающих пенсионеров, которая вступила в силу в 2016 году. Занимавший тогда должность премьер-министра Дмитрий Медведев объяснял осенью 2015 года: «Если человек все-таки работает, то мы можем сделать вывод, что он трудовую функцию утратил не полностью и, стало быть, он восполняет какие-то свои дополнительные нужды за счет работы. И тогда можно было бы справедливо подумать о том, чтобы такая категория граждан индексацию не получала». В 2015 году российская экономика столкнулась с рецессией после первых санкций и падения цен на нефть, дефицит федерального бюджета по итогам 2015 года превысил 1,9 трлн руб.

Тогда эксперты отмечали наличие взаимосвязи между отменой индексации и снижением численности работающих пенсионеров. «Если зарплата намного выше пенсии, то люди, конечно, предпочтут зарплату, а если ненамного — то выбирают пенсию: она гарантирована, а с работы могут и внезапно уволить», — говорила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

В третьем квартале 2022 года причиной резкого снижения числа работающих пенсионеров, вполне возможно, тоже стало решение властей, связанное с индексацией, полагает заведующий лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев. По его мнению, внеплановое повышение на 10% пенсии неработающих пенсионеров с 1 июня могло побудить часть работающих пенсионеров договориться с работодателем о формальном увольнении с возможностью последующего восстановления в должности. Эксперт напомнил, что после ухода с работы у пенсионера происходит перерасчет выплат с учетом всех проведенных ранее индексаций для неработающих.

С логикой Якушева согласен профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. На фоне кризиса из 400 тыс. рассматриваемых работающих пенсионеров значительная часть могла уволиться самостоятельно — на время или навсегда — в погоне за высокими цифрами индексации, допустил он.

После индексации пенсий в июне разрыв между средними выплатами для работающих и неработающих пенсионеров значительно усилился. Если по состоянию на 1 апреля 2022 года разница составляла 3,4 тыс. руб. (14,2 тыс. против 17,7 тыс. руб.), то по состоянию на 1 октября она достигла 4,6 тыс. руб. (14,7 тыс. против 19,4 тыс. руб.), следует из данных ПФР. Вопрос о возобновлении индексации пенсий для работающих пенсионеров регулярно поднимают парламентарии из оппозиционных фракций: в частности, в конце августа 2022 года депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму соответствующий законопроект. Однако инициатива не была поддержана правительством.

По данным Росстата, средняя зарплата возрастных россиян (старше 60 лет) в 2021 году составляла около 50 тыс. руб. у мужчин и чуть более 40 тыс. у женщин.

Что происходит с пенсией работающего пенсионера после увольнения Работающие пенсионеры получают пенсию и фиксированную выплату к ней без ежегодных индексаций. Однако после увольнения страховая пенсия начисляется с учетом увеличения на размер пропущенных за время трудовой деятельности индексаций. Первая увеличенная выплата приходит на четвертый месяц после прекращения работы — с доплатой за три предыдущих месяца. Например, если пенсионер уволился в октябре, то в ноябрьской отчетности работодателя за октябрь он еще будет числиться работающим. В декабре организация отчитается за ноябрь и в ПФР поступят сведения, что гражданин уволился. В январе 2023 года будет принято решение об увеличении пенсии и ее индексации с февраля. В феврале пенсионер получит проиндексированную пенсию и доплату за ноябрь, декабрь и январь. Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии уже не уменьшится, но новые индексации проводиться не будут.

Впрочем, на снижение численности наверняка повлияли и другие причины, полагает Сафонов. В первую очередь это сокращение персонала компаниями: сотрудники пенсионного возраста редко являются ключевыми, и в кризисные моменты их увольняют чаще. Кроме того, традиционно в период спада растет теневая занятость, что тоже могло отразиться на статусе работающих пенсионеров, допустил он. На середину 2022 года сектор неформальной занятости в России оценивался в 13,4 млн человек.

Сафонов также отметил, что на динамику численности всех пенсионеров (как работающих, так и неработающих) влияют последствия коронавирусной инфекции: если ранее она оказывала прямой эффект, то теперь негативное воздействие выражается в отложенных последствиях переноса плановой терапии в 2020–2021 годах. Кроме того, нельзя забывать и о постепенном увеличении пенсионного возраста в результате пенсионной реформы, что также сокращает число пенсионеров, резюмировал эксперт. Например, из-за реформы в 2021 году в целом на пенсию вышли менее 1 млн человек вместо потенциальных 1,8 млн человек без реформы.