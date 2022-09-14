Еврокомиссия предложила изымать сверхприбыль нефтяных и газовых компаний

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 сентября
EUR ЦБ: 59,84 (-1,1) Инвестиции, 16:11
Курс доллара на 15 сентября
USD ЦБ: 59,78 (-0,29) Инвестиции, 16:11
Папа римский заявил, что «бог ведет людей по пути мира, а не войны» Политика, 17:29
«Торпедо» обыграло вице-чемпиона и одержало первую победу в сезоне Спорт, 17:21
Как давать и принимать по-настоящему полезную обратную связь Pro, 17:21
«Барселона» прописала в контракте 18-летней звезды отступные €1 млрд Спорт, 17:17
Кадыров заявил, что российские войска «нигде и никуда» не отступают Политика, 17:16
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 17:16
Леонида Гозмана снова арестовали на 15 суток Политика, 17:11
«Амкал» подаст протест на судейство в матче Кубка России Спорт, 17:10
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Еврокомиссия предложила изымать сверхприбыль нефтяных и газовых компаний Бизнес, 17:02
Аштанга, виньяса, дживамукти: какое направление йоги выбрать Pro, 17:01
В Армении эвакуировали 2,5 тыс. жителей граничащих с Азербайджаном сел Общество, 17:00
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 16:58
Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта Политика, 16:57
Штрафы по ДНК: правила экологичного выгула собак Партнерский проект, 16:53
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Бизнес ,  
0 

Еврокомиссия предложила изымать сверхприбыль нефтяных и газовых компаний

ЕК предложила комплекс мер, которые помогут сократить цены на электроэнергию для населения и компаний. Среди них — ограничение прибыли энергетических предприятий и меры по сокращению потребления
Фото: David Hecker / Getty Images
Фото: David Hecker / Getty Images

Еврокомиссия предложила забирать у энергетических компаний сверхприбыль (ту часть прибыли, которая в этом году более чем на 20% превышает их среднюю прибыль за предыдущие три года). Об этом говорится в сообщении, в котором перечислены меры по борьбе с ростом цен на коммунальные услуги.

Предполагается, что мера будет распространяться на нефтяные, газовые и угольные компании. Страны — члены ЕС будут забирать у предприятий излишки и распределять их между потребителями. В первую очередь помощь получат незащищенные слои общества, наиболее пострадавшие от кризиса компании и энергоемкие производства. Кроме этого, таким образом можно будет финансировать межгосударственные проекты в рамках плана по уменьшению зависимости от ископаемого топлива REPowerEU. Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон на брифинге уточнила, что ЕК предлагает изымать не менее 33% сверхприбыли таких компаний.

Кроме того, ЕК предлагает ввести временное ограничение максимальной прибыли на уровне €180 за 1 МВт/ч для компаний, которые производят энергию из возобновляемых источников и бурого угля, а также для предприятий атомной энергетики. В Еврокомиссии поясняют, что доходы таких поставщиков велики, а затраты — относительно стабильны. Вся прибыль свыше установленного уровня тоже будет идти на сокращение расходов потребителей.

Отключение подсветки Эйфелевой башни, душ за 5 минут: энергокризис в ЕС
Life
Фото:Shutterstock

Также Еврокомиссия предлагает снизить потребление электроэнергии по меньшей мере на 5% в часы, когда ее стоимость наиболее высока. До 31 марта 2023 года странам предлагается ориентироваться на общее сокращение потребляемой электроэнергии по крайней мере на 10%.

Энергетический кризис в Европе сложился на фоне спецоперации на Украине и введенных в ответ на нее антироссийских санкций. Цены на газ и электричество для потребителей резко выросли, а годовая инфляция в еврозоне в августе достигла рекордных 9,1%.

В Евросоюзе в качестве санкционной меры обсуждают потолок цен на российский газ. 10 сентября Симсон сообщила, что страны не смогли договориться о введении лимита и никаких решений пока не принято.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как вернуть переплату по налогам с процентами
Инструкции
Pro
Фото: wikipedia.org Акции будущего: как братья Либерман продают доли в собственных жизнях
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Турция или ОАЭ: что выбрать для инвестиции в жилую недвижимость
Инструкции
Pro
Фото: Brendan McDermid / Reuters Пять советов, чтобы начать медитировать регулярно
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться
Инструкции
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images Три самые вредные привычки бизнесменов и как их победить
Инструкции
Pro
Фото: Mike Pont / Getty Images «Пришло время копировать Китай»: в чем секрет невероятного успеха Xiaomi
Кейсы
Pro
Фото: Steve Jennings / Getty Images Как найти идею на $27 млрд: советы создателя игровой платформы Roblox
Статьи

Европейские страны опасаются полного прекращения поставок российского газа. Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что Москва не будет поставлять энергоносители в страны, власти которых принимают политические решения, противоречащие условиям контрактов на поставку нефти или газа. «Вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам», — подчеркнул глава государства.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Еврокомиссия электроэнергия газ электричество
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Песков заявил о покупателях газа с темпами роста выше, чем в ЕС
Политика
Евросоюз утвердил решение сократить потребление газа на 15% этой зимой
Политика
Трасс пообещала представить план по борьбе с ростом цен на электричество
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter