Еврокомиссия предложила изымать сверхприбыль нефтяных и газовых компаний

ЕК предложила комплекс мер, которые помогут сократить цены на электроэнергию для населения и компаний. Среди них — ограничение прибыли энергетических предприятий и меры по сокращению потребления

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Еврокомиссия предложила забирать у энергетических компаний сверхприбыль (ту часть прибыли, которая в этом году более чем на 20% превышает их среднюю прибыль за предыдущие три года). Об этом говорится в сообщении, в котором перечислены меры по борьбе с ростом цен на коммунальные услуги.

Предполагается, что мера будет распространяться на нефтяные, газовые и угольные компании. Страны — члены ЕС будут забирать у предприятий излишки и распределять их между потребителями. В первую очередь помощь получат незащищенные слои общества, наиболее пострадавшие от кризиса компании и энергоемкие производства. Кроме этого, таким образом можно будет финансировать межгосударственные проекты в рамках плана по уменьшению зависимости от ископаемого топлива REPowerEU. Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон на брифинге уточнила, что ЕК предлагает изымать не менее 33% сверхприбыли таких компаний.

Кроме того, ЕК предлагает ввести временное ограничение максимальной прибыли на уровне €180 за 1 МВт/ч для компаний, которые производят энергию из возобновляемых источников и бурого угля, а также для предприятий атомной энергетики. В Еврокомиссии поясняют, что доходы таких поставщиков велики, а затраты — относительно стабильны. Вся прибыль свыше установленного уровня тоже будет идти на сокращение расходов потребителей.

Также Еврокомиссия предлагает снизить потребление электроэнергии по меньшей мере на 5% в часы, когда ее стоимость наиболее высока. До 31 марта 2023 года странам предлагается ориентироваться на общее сокращение потребляемой электроэнергии по крайней мере на 10%.

Энергетический кризис в Европе сложился на фоне спецоперации на Украине и введенных в ответ на нее антироссийских санкций. Цены на газ и электричество для потребителей резко выросли, а годовая инфляция в еврозоне в августе достигла рекордных 9,1%.

В Евросоюзе в качестве санкционной меры обсуждают потолок цен на российский газ. 10 сентября Симсон сообщила, что страны не смогли договориться о введении лимита и никаких решений пока не принято.

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