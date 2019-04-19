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Reuters сообщил о роли «Роснефти» в продаже венесуэльской нефти
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, несмотря на американские санкции, получает деньги от продажи нефти при помощи российской компании, утверждает агентство со ссылкой на свои источники
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Собеседники Reuters рассказали, что администрация Мадуро сразу после введения санкций советовалась с Россией о возможности обойти запрет на оплату долларами нефти, которую продает за рубеж государственная компания PDVSA. В результате возникла схема, в которой, по данным агентства, присутствует «Роснефть». 

Суть заключается в том, что российская компания сначала перечисляет деньги PDVSA за уходящую за рубеж нефть, не дожидаясь завершения поставок. Потом «Роснефть» получает полную сумму за поставку у конечного покупателя. Эти деньги в дальнейшем аккумулируются на счетах венесуэльской госкомпании PDVSA в российских банках (в статье упоминается Еврофинанс Моснарбанк, против которого в марте были введены санкции за финансирование PDVSA и помощь режиму Мадуро). Часть из них идет в том числе на уплату сервисных сборов при морских перевозках, что обеспечивает бесперебойное движение танкеров.

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Reuters утверждает, что располагает документами, свидетельствующие о том, что участвовать в этой схеме предлагалось крупным энергетическим компаниям, среди которых была, например, индийская Reliance Industries Ltd. Внутренний документ PDVSA, к которому получили доступ журналисты, свидетельствует о том, что в марте Reliance закупала в день по 390 500 баррелей венесуэльской нефти (что составляет 40% всех венесуэльских поставок).

Финансовый директор Reliance Шрикант Венкатачари в четверг признал, что его компания действительно приобретала венесуэльскую нефть через российские и китайские компании. Однако подробности он разглашать не стал, указав, что Reliance активно обсуждает соблюдение санкций против Каракаса с Госдепартаментом США. 

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В свою очередь пресс-секретарь Reliance уточнил, что деньги за венесуэльскую нефть, которые получают российские и китайские компании, вычитаются из долговых обязательств Венесуэлы перед Москвой и Пекином.

При этом в PDVSA есть сотрудники, которые недовольны нынешней схемой сотрудничества с «Роснефтью». Собеседники Reuters в госкомпании заявили, что представители «Роснефти» играют слишком большую роль и влияют на маршруты поставок венесуэльской нефти. К тому же они считают, что российская компания получает слишком большую премию за свои услуги, пользуясь сложным положением южноамериканской страны. «Роснефть» дешево покупает нефть, а взамен поставляет нам очень дорогое топливо. И получается, что мы все время им должны», — заявил собеседник агентства.

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В PDVSA и «Роснефти» не ответили на запросы агентства Reuters.

РБК направил запрос в «Роснефть».

В конце марта США угрожали ввести санкции против России за поддержку правительства Мадуро. «России придется заплатить», — заявил тогда спецпредставитель Дональда Трампа по Венесуэле Эллиот Абрамс. 

В ответ в Кремле заявили, что Россия не вмешивается во внутренние дела Венесуэлы и призывает другие страны поступать так же. При этом Песков подчеркнул, что США присутствуют во многих странах мира, и «никто им не указывает, где им быть, где им не быть».
Автор: Артем Филипенок
Теги: Венесуэла, Николас Мадуро, «Роснефть»
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США назвали санкции против Венесуэлы предупреждением для России
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