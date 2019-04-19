Reuters сообщил о роли «Роснефти» в продаже венесуэльской нефти

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, несмотря на американские санкции, получает деньги от продажи нефти при помощи российской компании, утверждает агентство со ссылкой на свои источники

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Собеседники Reuters рассказали, что администрация Мадуро сразу после введения санкций советовалась с Россией о возможности обойти запрет на оплату долларами нефти, которую продает за рубеж государственная компания PDVSA. В результате возникла схема, в которой, по данным агентства, присутствует «Роснефть».

Суть заключается в том, что российская компания сначала перечисляет деньги PDVSA за уходящую за рубеж нефть, не дожидаясь завершения поставок. Потом «Роснефть» получает полную сумму за поставку у конечного покупателя. Эти деньги в дальнейшем аккумулируются на счетах венесуэльской госкомпании PDVSA в российских банках (в статье упоминается Еврофинанс Моснарбанк, против которого в марте были введены санкции за финансирование PDVSA и помощь режиму Мадуро). Часть из них идет в том числе на уплату сервисных сборов при морских перевозках, что обеспечивает бесперебойное движение танкеров.

Reuters утверждает, что располагает документами, свидетельствующие о том, что участвовать в этой схеме предлагалось крупным энергетическим компаниям, среди которых была, например, индийская Reliance Industries Ltd. Внутренний документ PDVSA, к которому получили доступ журналисты, свидетельствует о том, что в марте Reliance закупала в день по 390 500 баррелей венесуэльской нефти (что составляет 40% всех венесуэльских поставок).

Финансовый директор Reliance Шрикант Венкатачари в четверг признал, что его компания действительно приобретала венесуэльскую нефть через российские и китайские компании. Однако подробности он разглашать не стал, указав, что Reliance активно обсуждает соблюдение санкций против Каракаса с Госдепартаментом США.