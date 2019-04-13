Помпео счел «лицемерием» призывы России не вмешиваться в дела Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу обрушился с критикой на Россию. По его словам, Москва лицемерит, призывая к невмешательству в дела Венесуэлы и других латиноамериканских стран

Майк Помпео (Фото: Rodrigo Garrido / Reuters)

Глава американского Госпепа Майк Помпео считает, что призывы России о невмешательстве в дела других стран являются лицемерными. Аналогичные обвинения последовали и в адрес Китая. Свое заявление Помпео сделал, выступая в столице Чили с речью, касающейся политики Вашингтона в отношении Латинской Америки.

«Я думаю, что у нас есть урок, который нам всем нужно усвоить: Китай и другие лицемерно призывают к невмешательству в дела Венесуэлы. Их собственные финансовые интервенции помогли разрушить эту страну», — сказал Помпео. Говоря о России, он назвал «явной провокацией» присутствие российских военных в Венесуэле.

«Если говорить о лицемерных сторонниках невмешательства в Латинскую Америку, вам нужно беспокоиться и о русских. Венесуэла, латиноамериканцы должны быть обеспокоены [действиями России]. Полеты военных самолетов и открытие учебного центра в Венесуэле — явные провокации», — сказал он.

«Мы не должны позволять, чтобы Россия обостряла и без того опасную ситуацию в этой стране», — добавил госсекретарь.

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