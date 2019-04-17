Болтон заявил о новых санкциях против Кубы и Венесуэлы

США ввели санкции против пяти компаний и лиц, связанных с военными и разведывательными службами Кубы. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон, передает Reuters.

По его словам, в список попала кубинская авиакомпания Aerogaviota, принадлежащая военным страны. Болтон добавил, что США также продолжат ограничивать поездки на Кубу, не связанные с посещением членов семьи. Он отметил, что это необходимо для сокращения «завуалированного туризма», который обеспечивает средствами сектор безопасности Гаваны.

Болтон добавил, что США планируют ввести новые ограничения на денежные переводы на Кубу, а также изменения, которые не позволят Гаване обходить санкции. По его словам, США также ввели санкции против Центрального банка Венесуэлы.

Госсекретарь США Майк Помпео также сообщил в своем аккаунте в Twitter, что с 2 мая американцы смогут подавать иски против тех, кто занимается торговлей имуществом, «конфискованным кубинским режимом». Это относится к имуществу, которое было конфисковано коммунистическим правительством Кубы после революции в 1959 году.

«После более чем 22 лет промедления у американцев наконец-то появится шанс на правосудие», — заявил он. Госсекретарь добавил, что кубинские военные, разведка и службы безопасности помогают удерживаться у власти в Венесуэле Николасу Мадуро.