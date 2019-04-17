Болтон заявил о новых санкциях против Кубы и Венесуэлы

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 63,85 -0,24 EUR Бирж. 72,13 -0,20 Brent 71,88 +0,97% USD Нал. 64,63 63,20 EUR Нал. 73,00 71,48 USD ЦБ 63,95 -0,30 EUR ЦБ 72,36 -0,29 EUR/USD 1,1294 +0,0010 BTC/USD Бирж. 5 276,00 +40,90 IMOEX 2 568,26 +0,33% RTSI 1 265,51 +0,80% DJIA 26 453,27 +0% Nasdaq 7 996,59 -0,05%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
CVS Health $92 (+74,51%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,34%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
CVS Health $92 (+74,51%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,34%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 63,95 (-0,3) Quote, 13:13
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 72,36 (-0,29) Quote, 13:13
Экс-глава Серпуховского района Шестун потерял сознание после голодовки Общество, 23:40 Появилось видео с места аварии с туристическим автобусом на Мадейре Общество, 23:29 СМИ узнали о плане назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС Политика, 23:17 Путин предоставил гражданство инвестирующему в порт Тамань бизнесмену Общество, 23:07 Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса Общество, 22:54 США назвали санкции против Венесуэлы предупреждением для России Политика, 22:52 Как переход на эскроу-счета отразится на рынке элитной недвижимости РБК и Элитная недвижимость, 22:46 Зять Трампа анонсировал «сделку века» по ситуации на Ближнем Востоке Политика, 22:38 МИД ответил на сообщения о вывозе из Сирии останков агента «Моссада» Политика, 22:22 В аварии с туристическим автобусом на Мадейре погибли 28 человек Общество, 22:16 Эволюция рекламы: какие технологии вы еще точно не используете в бизнесе РБК и МегаФон, 22:16 Болтон заявил о новых санкциях против Кубы и Венесуэлы Политика, 22:07 Лига чемпионов по футболу. «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Онлайн Спорт, 22:00 Лига чемпионов по футболу. «Порту» — «Ливерпуль». Онлайн Спорт, 22:00
Политика ,  
0 
Болтон заявил о новых санкциях против Кубы и Венесуэлы

США ввели санкции против пяти компаний и лиц, связанных с военными и разведывательными службами Кубы. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон, передает Reuters.

По его словам, в список попала кубинская авиакомпания Aerogaviota, принадлежащая военным страны. Болтон добавил, что США также продолжат ограничивать поездки на Кубу, не связанные с посещением членов семьи. Он отметил, что это необходимо для сокращения «завуалированного туризма», который обеспечивает средствами сектор безопасности Гаваны.

Болтон добавил, что США планируют ввести новые ограничения на денежные переводы на Кубу, а также изменения, которые не позволят Гаване обходить санкции. По его словам, США также ввели санкции против Центрального банка Венесуэлы.

Госсекретарь США Майк Помпео также сообщил в своем аккаунте в Twitter, что с 2 мая американцы смогут подавать иски против тех, кто занимается торговлей имуществом, «конфискованным кубинским режимом». Это относится к имуществу, которое было конфисковано коммунистическим правительством Кубы после революции в 1959 году.

«После более чем 22 лет промедления у американцев наконец-то появится шанс на правосудие», — заявил он. Госсекретарь добавил, что кубинские военные, разведка и службы безопасности помогают удерживаться у власти в Венесуэле Николасу Мадуро.

Ранее в апреле США ввели санкции против четырех компаний и девяти танкеров, которые связаны с перевозкой нефти Венесуэлы на Кубу.

Теги: санкции США, Джон Болтон, Майк Помпео
Материалы по теме
США усилили санкции за перевозку нефти из Венесуэлы на Кубу
Политика
Трамп отменил спортивную сделку с федерацией бейсбола Кубы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter