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Пандемия коронавируса ,  
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Силуанов назвал коронавирус угрозой сильнее падения цен на нефть

По словам главы Минфина, распространение коронавирусной инфекции непосредственно влияет на целые отрасли экономики России, от туризма до малого и среднего предпринимательства
BRENT BR-4.20 $26,32 +0,04%
Антон Силуанов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Обвальное падение мировых цен на нефть (с начала года почти втрое, с $72 до $25) оказывает на экономику России менее негативное влияние, чем распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.

«Сейчас действуют два фактора: снижение цен на нефть и последствия так называемой коронавирусной инфекции. Вторая составляющая я считаю, что даже более серьезная для нашей экономики, поскольку влияет непосредственно на целые отрасли», — сказал министр.

Ситуацию в экономике Силуанов оценил как «непростую», однако выразил уверенность, что принятые правительством меры позволят «оперативно отреагировать на развитие событий» и помочь всем нуждающимся, от простых граждан до бизнеса и регионов.

«Это поддержка отраслей, которые в первую очередь могут пострадать: авиаперевозки, туризм, малое и среднее предпринимательство и другие отрасли, которым нужна будет государственная поддержка. Это отсрочка по налоговым платежам, субсидирование ставок, сокращение административной нагрузки и где-то прямая финансовая поддержка», — пояснил глава Минфина.

Накануне, 18 марта, Силуанов заявил, что распространение COVID-19 привело к сжатию целых секторов российской экономики, а ситуация в ней развивается «не лучшим образом».

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«В этом году мы перейдем на дефицитный бюджет, нам придется задействовать средства нашего резерва — Фонда национального благосостояния», — предупредил министр. Объем средств фонда достиг 12,2 трлн руб.

В тот же день первый заместитель главы Минфина Татьяна Нестеренко предупредила, что только предоставление микроорганизациям трехмесячной отсрочки по уплате налогов в качестве меры поддержки в условиях пандемии обойдется бюджету в не менее чем 200 млрд руб.

Минфин оценил потери из-за отсрочек по налогам минимум в 200 млрд руб.
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Быстрое падение мировых цен на нефть началось после провала переговоров стран ОПЕК с другими крупными нефтедобывающими странами (ОПЕК+) о новом сокращении объемов добычи сырья. Стоимость барреля нефти марки Brent 9 марта рухнула на 24,1%, а 18 марта впервые с мая 2003 года опустилась ниже $25. Таким образом, менее чем за две недели баррель Brent упал в цене более чем на 40%, а с начала года — почти втрое (8 января нефть торговалась около $72 за баррель).

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире COVID-19 заразились уже более 200 тыс. человек, свыше 8 тыс. умерли. В России выявлено 147 случаев заражения COVID-19. 19 марта стало известно о первой в стране смерти пациентки, у которой был обнаружен вирус.

Авторы: Евгений Калюков, Юлия Старостина
Теги: Антон Силуанов, коронавирус
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Минфин оценил потери из-за отсрочек по налогам минимум в 200 млрд руб.
Экономика
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