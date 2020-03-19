Силуанов назвал коронавирус угрозой сильнее падения цен на нефть

По словам главы Минфина, распространение коронавирусной инфекции непосредственно влияет на целые отрасли экономики России, от туризма до малого и среднего предпринимательства

Антон Силуанов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Обвальное падение мировых цен на нефть (с начала года почти втрое, с $72 до $25) оказывает на экономику России менее негативное влияние, чем распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.

«Сейчас действуют два фактора: снижение цен на нефть и последствия так называемой коронавирусной инфекции. Вторая составляющая я считаю, что даже более серьезная для нашей экономики, поскольку влияет непосредственно на целые отрасли», — сказал министр.

Ситуацию в экономике Силуанов оценил как «непростую», однако выразил уверенность, что принятые правительством меры позволят «оперативно отреагировать на развитие событий» и помочь всем нуждающимся, от простых граждан до бизнеса и регионов.

«Это поддержка отраслей, которые в первую очередь могут пострадать: авиаперевозки, туризм, малое и среднее предпринимательство и другие отрасли, которым нужна будет государственная поддержка. Это отсрочка по налоговым платежам, субсидирование ставок, сокращение административной нагрузки и где-то прямая финансовая поддержка», — пояснил глава Минфина.

Накануне, 18 марта, Силуанов заявил, что распространение COVID-19 привело к сжатию целых секторов российской экономики, а ситуация в ней развивается «не лучшим образом».