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Пандемия коронавируса ,  
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ВОЗ сообщила о более 200 тыс. заразившихся коронавирусом

Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус
Тедрос Гебрейесус (Фото: Christopher Black / Reuters)

По всему миру новым коронавирусом заразились уже более 200 тыс. человек, а от осложнений, вызванных им, скончались свыше 8 тыс. человек, сообщил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.

По его словам, абсолютное большинство случаев заболевания (80%) приходится на два региона — это Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Страны должны объединить свои усилия, заявил Гебреисус. В качестве примера эффективной борьбы с эпидемией он привел Южную Корею, в которой месяц назад произошла крупная вспышка заболевания. В этой стране была разработана инновационная стратегия тестирования на коронавирус и введено обязательное ношение масок, отметил глава ВОЗ. Кроме того, подозрительные случаи в Южной Корее были изолированы в специально отведенных местах, а не в больницах или дома.

«В результате число случаев заражения COVID-2019 [там] сокращается уже несколько недель. На пике заболевания в Южной Корее регистрировали ежедневно более 800 случаев заражения, а вчера было лишь 90», — отметил гендиректор ВОЗ.

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По последним данным организации, в мире за прошедшие сутки выявили 11 525 новых случаев заболевания. Умерли от него, по данным SCMP, 8192 человек.

Случаи заражения коронавирусом, который начал распространяться в конце прошлого года из китайского города Ухань, к 17 марта обнаружили уже во всех европейских странах. Последней страной там, в которой нашли заразившегося, стала Черногория.

На фоне эпидемии Евросоюз решил на месяц ограничить въезд для иностранцев. В этот период граждане стран, не входящих в ЕС, не смогут пересекать его границы, если у них нет срочной причины, вида на жительство или долгосрочной визы. Кроме того, из-за коронавируса был отменен музыкальный конкурс «Евровидение».

В России, в которой нет жертв заболевания, число заразившихся за последние сутки увеличилось на 33 человека. Всего в стране известно о 147 случаях заражения, а под медицинским контролем из-за коронавируса находятся 17,9 тыс. пациентов.

Автор: Виктория Полякова
Теги: ВОЗ, коронавирус
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