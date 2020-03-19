ЦБ начал продажу валюты из ФНБ

Минфин и ЦБ начали конвертацию скопившейся в ФНБ валюты в рубли для подготовки сделки по покупке акций Сбербанка государством

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Минфин начал работу по продаже иностранной валюты из Фонда национального благосостояния, говорится в поступившем в РБК сообщении ведомства. Это происходит для реализации сделки по покупке контрольного пакета акций Сбербанка. Непосредственно операции по продаже будет совершать Центробанк.

В ФНБ 16 марта перечислили дополнительные нефтегазовые доходы, которые были получены Россией в соответствии с бюджетным правилом, по которому в фонд уходят средства от продажи нефти свыше $42 за баррель. В результате общий объем ФНБ достиг 12,2 трлн руб.

Продажа валюты из ФНБ пройдет на фоне обвала рубля. Накануне в ходе торгов на бирже доллар подорожал более чем до 80 руб., евро пересекло отметку в 88 руб.

После обвала цен на нефть и начала падения рубля 9 марта Минфин объявил о готовности начать продажу валюты из ФНБ. Спустя сутки ЦБ сам приступил к упреждающей продаже валюты из собственных резервов для поддержки курса рубля.