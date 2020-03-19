ЦБ начал продажу валюты из ФНБ

В соответствии с комментарием Банка России, регулятор будет использовать особый механизм из-за волатильности на рынке. ЦБ пояснил, что начнет продавать валюту, полученную от продажи Сбербанка, на внутреннем рынке прямо сейчас. Эти продажи будут рассчитываться исходя из объема выпадающего предложения валюты при снижении цен на нефть Urals ниже $25 за баррель. Сейчас баррель Urals оценивается примерно в $22. Этот механизм будет действовать до 30 сентября. Действия в рамках подготовки сделки по покупке акций «Сбербанка» будут проходить параллельно с обычной продажей валютных активов ФНБ в соответствии с бюджетным правилом, что увеличит общий объем продаваемой валюты.
Цена сделки по выкупу Сбербанка составляет 2,2–2,3 трлн руб., исходя из котировок банка за последний месяц. Валютные активы ФНБ будут сначала конвертированы в рубли на балансе Центробанка, а затем эти рубли перечислены Банку России, писал в феврале РБК, но после обвала рубля схема могла поменяться.
«Чтобы приобрести рублевые [активы], нужно будет конвертировать эти валютные активы. Конвертация изначально будет происходить на балансе Центрального банка», — говорил тогда замминистра финансов Владимир Колычев.
Текущий курс доллара на Мосбирже составляет 80,8 руб./доллар, ЦБ установлен официальный курс на 19 марта в 77,2 руб. Соответственно, Минфин должен будет продать порядка $28–29 млрд (в ФНБ сейчас примерно $150 млрд). Из сообщения Минфина не ясно, будет ли продаваться валюта непосредственно на рынок или же Банку России. В любом случае ЦБ обещал параллельно продавать валюту, полученную от Минфина, на рынке. В феврале он говорил, что будет продавать эту валюту постепенно, в течение трех-семи лет, однако теперь, учитывая глубину просадки рубля, эти продажи могут быть форсированы.
ЦБ также продает на рынке валюту в упреждающем режиме по бюджетному правилу (он начал продажи, не дожидаясь Минфина, который должен начать реализацию долларов в объеме недополученных нефтегазовых доходов бюджета с апреля). 17 марта ЦБ продал из собственных резервов валюты примерно в эквиваленте $74 млн (в пересчете на месяц это $2,2 млрд). Это около 3,7% среднедневного объема валютных торгов на Мосбирже. Рынок считает, что продажи валюты ЦБ слишком малы, для того чтобы поддержать рубль. У ЦБ есть право проводить валютные интервенции независимо от Минфина и бюджетного правила в целях поддержания финансовой стабильности, но он этим правом еще не пользовался ни разу.