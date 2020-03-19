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Пандемия коронавируса ,  
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Власти сообщили о первой смерти пациентки с коронавирусом в России

Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

В Москве в результате тяжелой пневмонии на фоне сопутствующих хронических заболеваний, скончалась пациентка, у которой был диагностирован новый коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом.

Женщину 79 лет госпитализировали 13 марта. «В связи с усилением дыхательной недостаточности получала комплексную интенсивную терапию. В инфекционной больнице находилась в изолированном боксе. Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии», — сообщили в оперштабе.

Материал дополняется.

Теги: коронавирус, главные новости, смерть
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