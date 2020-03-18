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Минфин оценил потери из-за отсрочек по налогам минимум в 200 млрд руб.

По оценке Минфина, одни только меры поддержки микроорганизаций обойдутся примерно в 200 млрд руб. Ранее глава ведомства Антон Силуанов заявил о сжатии целых секторов экономики

Предоставление в качестве поддержки экономики отсрочек при уплате налогов дорого обойдется бюджету, предупредила первый заместитель главы Минфина Татьяна Нестеренко. Предоставление отсрочек предусмотрено планом первоочередных мер правительства по преодолению последствий распространения коронавирусной инфекции COVID-19, который может быть опубликован уже 18 марта.

«Там много есть действий с точки зрения поддержки экономики, одно из направлений — предоставление трехмесячных налоговых отсрочек. Знаете, только по микроорганизациям отсрочка будет стоить, по крайней мере на этом горизонте, около 200 млрд руб., а это [доходы] субъектов Федерации», — заявила Нестеренко на коллегии Федерального казначейства (РБК следил за ходом трансляции).

Она также отметила, что власти регионов должны взаимодействовать с Минфином, в том числе сформировать прогноз выпадающих доходов бюджетов.

«Нужно понимать, что на этот период, когда будут даваться отсрочки по уплате налогов, нужно будет поддерживать ликвидность бюджетов хотя бы казначейскими налоговыми кредитами», — пояснила она.

Силуанов заявил о сжатии «целых секторов экономики» из-за коронавируса
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Согласно заявлению правительства и ЦБ, опубликованному 17 марта, отсрочки взыскания налоговых платежей будут предоставлены авиационной и туристической отраслям, которые испытывают наиболее серьезное негативное влияние пандемии. В дальнейшем мера может быть расширена на другие пострадавшие отрасли и предприятия, уточнялось в заявлении.

Правительством также будет введена отсрочка по уплате арендных платежей на три месяца для малого и среднего бизнеса, которые являются арендаторами государственного или муниципального имущества.

18 марта министр финансов Антон Силуанов заявил о сжатии целых секторов экономики из-за коронавируса.

Авторы: Юлия Старостина, Евгений Калюков
Теги: коронавирус, налоги в России
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