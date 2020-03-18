Цена нефти марки Brent упала ниже $25 за баррель

На торгах в среду, 18 марта, цена нефти марки Brent опустилась с $28,40 за баррель в начале сессии до $24,72 на минимумах к концу дня

Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС

На торгах на Лондонской бирже цена нефти марки Brent преодолела психологически важный рубеж и опустилась ниже $25 за баррель.

По состоянию на 20:35 мск за баррель Brent на бирже давали $24,75. Последний раз на таких уровнях цены на нефть были в мае 2003 года. Позже цены немного отыграли вверх и в 20:55 мск баррель Brent стоил $25,12.

Цена нефти марки WTI опускалась ниже $21 за баррель впервые с февраля 2002 года.

Параллельно с падением нефтяных цен индекс РТС к концу торговой сессии упал на 10,96%, до 832,26 пункта по состоянию на 18:50 мск, индекс Московской биржи понизился на 5,04%, до 2112,64 пункта.



По словам директора по стратегии «ФИНАМ» Ярослава Кабакова, новые нефтяные минимумы являются предупреждением для инвесторов о слабом реальном спросе. В настоящее время снижение цен на нефть еще больше дестабилизирует рынки, оказывая давление не только на акции компаний-производителей, но и на фондовые индексы в целом.