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Цена нефти марки Brent упала ниже $25 за баррель

На торгах в среду, 18 марта, цена нефти марки Brent опустилась с $28,40 за баррель в начале сессии до $24,72 на минимумах к концу дня
Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС

На торгах на Лондонской бирже цена нефти марки Brent преодолела психологически важный рубеж и опустилась ниже $25 за баррель.

По состоянию на 20:35 мск за баррель Brent на бирже давали $24,75. Последний раз на таких уровнях цены на нефть были в мае 2003 года. Позже цены немного отыграли вверх и в 20:55 мск баррель Brent стоил $25,12.

Цена нефти марки WTI опускалась ниже $21 за баррель впервые с февраля 2002 года.

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Параллельно с падением нефтяных цен индекс РТС к концу торговой сессии упал на 10,96%, до 832,26 пункта по состоянию на 18:50 мск, индекс Московской биржи понизился на 5,04%, до 2112,64 пункта.

По словам директора по стратегии «ФИНАМ» Ярослава Кабакова, новые нефтяные минимумы являются предупреждением для инвесторов о слабом реальном спросе. В настоящее время снижение цен на нефть еще больше дестабилизирует рынки, оказывая давление не только на акции компаний-производителей, но и на фондовые индексы в целом.

Доллар на торгах в Москве прибавил к концу для 5% и достиг отметки 80,87 рублей, европейская валюта подорожала до 88,7250 руб., прибавив в среду 5,8%.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нынешняя цена на нефть «безусловно, является низкой». «Хотелось бы выше», — сказал он. Предложение Ирака созвать ОПЕК+ для обсуждения дальнейших мер по стабилизации рынка Песков прокомментировал словами о том, что Россия «внимательно мониторит ситуацию на международных нефтяных рынках».

При сохранении низких цен на нефть дефицит российского бюджета составит 0,9% ВВП вместо ранее ожидавшегося профицита 0,8%, заявил ранее глава Минфина Антон Силуанов. Информированные источники РБК рассказали, что из-за падение цен на нефть ниже базового для бюджета уровня ($42,4 за баррель Urals в 2020 году) на предусмотренные ранее вложения в инвестпроекты накопленных сверхдоходов от нефти может не хватить, поскольку Минфин будет вынужден продавать валюту из резервов для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов федерального бюджета.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: нефть, торги, Лондонская биржа
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