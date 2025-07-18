В аэропорт Геленджика полетит первый за последние три года рейс

Первый рейс совершит «Аэрофлот», потом — «Уральские авиалинии», Utair и S7. Полеты будут проходить в светлое время суток. Аэропорт был закрыт на протяжении трех лет

Фото: пресс-служба аэропорта Геленджик / Росавиация Фото: пресс-служба аэропорта Геленджик / Росавиация Фото: пресс-служба аэропорта Геленджик / Росавиация

18 июля должен состояться первый с февраля 2022 года рейс в аэропорт Геленджика. Эту дату в качестве первого полета называл Минтранс.

Первый рейс совершит «Аэрофлот». В момент открытия продаж цены начинались от 18 тыс.

Авиакомпания сообщала, что у нее запланированы полеты на 18 июля (вылет в 11:20 из Шереметьево, прилет — в 15:25), 20 и 23 июля. С 25 июля самолеты должны летать каждый день. А с 6 августа будет еще один рейс — он будет летать ежедневно до середины сентября.

Также рейсы возобновит авиакомпания «Уральские авиалинии» (с 24 июля), Utair (с 28 июля), S7 (с 7 августа).

Первое время полеты будут выполняться только в светлое время суток.

Аэропорт Геленджика не принимал рейсы с февраля 2022 года, когда по соображениям безопасности после начала военной операции на Украине были закрыты 11 аэропортов на юге России.

Из 11 аэропортов, закрытых в 2022 году, к настоящему времени возобновил работу только аэропорт Элисты (в мае 2024 года). Остальные, включая аэропорты Анапы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя, Белгорода, Брянска, Курска, Липецка и Воронежа, остаются закрытыми.

В начале июля обсуждалась также готовность аэропорта Симферополя к возможному открытию — власти региона готовы приступить к работе сразу после соответствующего решения президента, говорил глава Крыма Сергей Аксенов. Он проводил встречу с главой Росавиации Дмитрием Ядровым, где обсуждали готовность аэропорта к открытию. Аэропорт в Крыму возобновит работу, когда появятся необходимые условия — безопасность полетов и пассажиров, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.