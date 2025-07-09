Билет на рейс из Шереметьево в Геленджик 18 июля в одну сторону стоит 18 462 руб. (с багажом 21 861 руб.)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

«Аэрофлот» открыл продажу билетов в Геленджик с 18 июля, следует из данных на сайте авиакомпании.

После сообщения о начале продаж билет из Шереметьево в Геленджик в одну сторону на 18 июля стоил 18 462 руб. (с багажом 21 861 руб.). Вылет запланирован в 11:20, прибытие — в 15:25.

По состоянию на 19:10, билеты в эконом-класс на 18 и 20 июля продаются по цене от 29 774 руб. — 46 574 руб. в зависимости от тарифа, в бизнес-класс — от 90 294 руб. — 135 294 руб.

О предстоящем возобновлении работы аэропорта Геленджика Минтранс объявил 9 июля. Воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы с февраля 2022 года. В «Аэрофлоте» сообщили, что их самолеты начнут летать на курорт 18 июля, а продажа билетов откроется 9 июля.

Первые рейсы запланированы на 18, 20 и 23 июля, с 25 июля самолеты будут летать каждый день. С 6 августа появится еще один рейс — с 8 августа и до середины сентября он будет выполняться ежедневно.

В Росавиации уточнили, что регулярные рейсы будут осуществляться с 8:30 до 20:00 мск.