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Общество ,  
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«Аэрофлот» открыл продажу билетов в Геленджик

Билет на рейс из Шереметьево в Геленджик 18 июля в одну сторону стоит 18 462 руб. (с багажом 21 861 руб.)
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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

«Аэрофлот» открыл продажу билетов в Геленджик с 18 июля, следует из данных на сайте авиакомпании.

После сообщения о начале продаж билет из Шереметьево в Геленджик в одну сторону на 18 июля стоил 18 462 руб. (с багажом 21 861 руб.). Вылет запланирован в 11:20, прибытие — в 15:25.

По состоянию на 19:10, билеты в эконом-класс на 18 и 20 июля продаются по цене от 29 774 руб. — 46 574 руб. в зависимости от тарифа, в бизнес-класс — от 90 294 руб. — 135 294 руб.

О предстоящем возобновлении работы аэропорта Геленджика Минтранс объявил 9 июля. Воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы с февраля 2022 года. В «Аэрофлоте» сообщили, что их самолеты начнут летать на курорт 18 июля, а продажа билетов откроется 9 июля.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Первые рейсы запланированы на 18, 20 и 23 июля, с 25 июля самолеты будут летать каждый день. С 6 августа появится еще один рейс — с 8 августа и до середины сентября он будет выполняться ежедневно.

В Росавиации уточнили, что регулярные рейсы будут осуществляться с 8:30 до 20:00 мск.

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Елена Чернышова
Аэрофлот Геленджик Краснодарский край
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