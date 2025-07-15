Губернатор Кондратьев: в Геленджике на июль и август забронировано 70% номеров

В отелях Геленджика разобрали большинство номеров на июль и август

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

На июль—август в Геленджике уже забронировано более 70% номерного фонда, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в интервью Life.ru.

Глава региона также отметил, что турпоток вырос на 5% по сравнению с прошлогодним — с января город уже посетили более 900 тыс. туристов.

«Рассчитываем, что росту турпотока поспособствует и открытие <...> аэропорта в Геленджике. На июль на регион приходится 45% всех бронирований по стране», — сказал Кондратьев.

Аэропорт Геленджика возобновляет работу после длительного перерыва. О его открытии стало известно 9 июля: Росавиация заявила, что воздушная гавань сможет принимать рейсы с 10 июля. Регулярные рейсы будут выполняться с 8:30 до 20:00.

Первой авиакомпанией, заявившей о возобновлении продаж билетов на рейсы из Москвы в Геленджик, стал «Аэрофлот».

Как сообщал «РБК Краснодар», к 21:00 9 июля стоимость авиабилетов на рейс компании «Аэрофлот» из Москвы в Геленджик, который запланирован на 18 июля, начиналась от 35 тыс. руб. При этом стартовые цены — после открытия продаж — начинались от 18 тыс. руб.