Минтранс рассказал об открытии аэропорта Геленджика
Аэропорт Геленджика готовится возобновить работу, сообщил Минтранс.
«В ближайшее время планируется открытие аэропорта для выполнения внутренних рейсов», — указали в ведомстве.
Билеты запустят в продажу «после выпуска извещения», указали в Минтрансе. Возможность безопасного выполнения полетов подтвердили в Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения, сказали там.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поблагодарил за решение открыть аэропорт Геленджика. «Начало работы воздушной гавани — важное решение для Краснодарского края», — отметил он в телеграм-канале.
Аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы в феврале 2022 года.
Источник «Известий», близкий к Минтрансу, ранее сообщил, что полеты возобновят с 18 июля, они будут выполняться только в светлое время суток.
Всего в 2022 году после начала военной операции на Украине были закрыты 11 аэропортов юга России по соображениям безопасности. Помимо Геленджика это аэропорты Анапы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя, Белгорода, Брянска, Курска, Липецка, Воронежа и Элисты. С тех пор открылся лишь один из них — в Элисте, воздушная гавань начала снова принимать и отправлять рейсы в мае прошлого года.
На этой неделе руководитель Росавиации Дмитрий Ядров и глава Крыма Сергей Аксенов обсуждали готовность аэропорта Симферополя к возможному возобновлению работы. Аксенов заявил о готовности немедленно открыть воздушную гавань при получении соответствующего распоряжения от президента Владимира Путина.
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