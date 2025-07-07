Глава Росавиации обсудил с Аксеновым возобновление работы аэропорта Крыма

Руководитель Росавиации и глава Крыма обсудили возобновление работы аэропорта в Симферополе, который уже три года не принимает и не отправляет рейсы. Аксенов заявил о готовности запустить работу аэропорта при распоряжении Путина

Международный аэропорт Симферополь (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрий Ядров и глава Крыма Сергей Аксенов обсудили готовность международного аэропорта Симферополь и его персонала к потенциальному возобновлению работы, а также общее материально-техническое состояние воздушной гавани.

Аэропорт в Симферополе перестал принимать и отправлять рейсы в феврале 2022 года. Глава Росавиации отметил, что, несмотря на временное закрытие, симферопольской воздушной гавани продолжают уделять должное внимание.

«Занимаемся вопросами по его поддержке и дальнейшему развитию. Это крайне важно, потому что воздушный транспорт всегда будет играть ключевую роль как для крымчан, так и гостей полуострова. Экономика Крыма не стоит на месте, поэтому, уверен, после открытия пассажиропоток симферопольского аэропорта превысит прежние рекордные показатели», — сказал Ядров. Его слова приводит пресс-служба Росавиации.

Аксенов в свою очередь заявил о готовности немедленно запустить работу аэропорта при получении соответствующего распоряжения от президента Владимира Путина. По его словам, авиация остается для Крыма основным видом транспорта, без которого республика теряет определенную долю туристов.

Глава Крыма также отметил, что в аэропорту проводятся все необходимые работы по его содержанию. Сотрудники регулярно повышают уровень своей квалификации, практикуясь в других аэропортах страны. «Команда здесь собралась профессиональная, решение любых проблемных вопросов, даже самых сложных, ей по плечу», — добавил он.

Аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя, Белгорода, Брянска, Курска, Липецка, Воронежа и Элисты закрыли для массовых полетов после начала военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор открылся лишь один из них — в Элисте, воздушная гавань начала снова принимать и отправлять рейсы в конце мая 2024 года.

В декабре 2023 года Аксенов говорил, что аэропорт Симферополя будет открыт только после окончания военной операции на Украине. Путин отмечал, что главным критерием возобновления работы аэропортов на юге России остается безопасность полетов.