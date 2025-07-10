Кремль назвал главное условие для возобновления работы аэропорта в Крыму

Аэропорт в Крыму возобновит работу, когда появятся необходимые условия — безопасность полетов и пассажиров, заявил Песков. Накануне Минтранс объявил об открытии аэропорта Геленджика. Власти также допускали полеты в Симферополь

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При принятии решений о возобновлении работы аэропортов во главе угла стоят вопросы безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Журналисты обратили внимание на планы по возобновлению работы аэропорта Геленджика, о которых Минтранс объявил 9 июля. Пескова спросили, как в Кремле оценивают перспективы открытия аэропортов в Крыму, а также других приграничных регионах.

«Это не наша прерогатива, это прерогатива Минтранса, наших военных, специальных ведомств. Главный аспект, который принимается во внимание, — это безопасность, обеспечение безопасности полетов, пассажиров — это то, что стоит во главе угла. Как только условия созреют для этого, то запустится, конечно же, и Крым», — сказал Песков.

Воздушная гавань в Геленджике так же, как и другие десять аэропортов на юге России, не принимала и не отправляла рейсы с февраля 2022 года. Росавиация приостановила их работу по соображениям безопасности после начала боевых действий на Украине. Предполагается, что самолеты начнут летать на курорт 18 июля.

На этой неделе руководитель Росавиации Дмитрий Ядров и глава Крыма Сергей Аксенов обсуждали возможное возобновление работы аэропорта в Симферополе. Аксенов заявил о готовности немедленно открыть воздушную гавань при получении соответствующего распоряжения от президента Владимира Путина. Он отметил, что авиация остается для Крыма основным видом транспорта, без которого республика теряет определенную долю туристов.