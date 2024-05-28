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Аэропорт Элисты принял первый рейс из Москвы

Возобновивший работу аэропорт Элисты принял первый рейс из Москвы
Аэропорт Элисты принял первый самолет Red Wings из Москвы. Воздушная гавань была закрыта 24 февраля 2022 года, в начале мая Росавиация сняла ограничения на полеты гражданской авиации в определенных координатах и временной период
Фото: aero_elista / VK
Фото: aero_elista / VK

В аэропорту Элисты приземлился самолет авикомпании Red Wings из Москвы, передает «РИА Новости». Открытие воздушной гавани ранее анонсировала Росавиация после двухлетнего перерыва.

По данным агентства, самолет встречали водяной аркой, а пилотам в знак приветствия надели хадак — традиционный калмыцкий белый шарф. РБК направил запрос в аэропорт Элисты.

Аэропорт Элисты и еще десять воздушных гаваней на юге и в центральной части России были закрыты 24 февраля 2022 года. В начале этого месяца Росавиация сняла ограничения на выполнение полетов в калмыцкий аэропорт в определенных координатах и временной период. В ведомстве также анонсировали рейсы Red Wings из столицы Калмыкии в подмосковный аэропорт Жуковский два раза в неделю с 28 мая, а следующими направлениями могут стать Екатеринбург и Сочи.

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Аэропорт Элисты
В ходе временного закрытия в аэропорту сделали капитальный ремонт пассажирского терминала. По данным Росавиации, его пропускная способность выросла вдвое — до 100 пассажиров в час. Аэропорт Элисты способен осуществлять 12 взлетно-посадочных операций в час, отмечали в ведомстве. В 2021 году пассажиропоток достигал 97,5 тыс. человек.

До закрытия ежедневные рейсы Москва — Элиста выполняла авиакомпания «Азимут». Источники РБК предупреждали, что теперь время полета увеличится вдвое — до более трех часов — из-за необходимости огибать значительную часть воздушного пространства на юге России. Другие собеседники агентства называли среди сложностей запуска рейсов в Элисту утвержденные авиакомпаниями программы полетов на летний сезон и фактическое отсутствие свободных самолетов.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Виктория Хабарова
Россия Калмыкия Москва Элиста аэропорты Red Wings
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