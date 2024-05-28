Аэропорт Элисты принял первый рейс из Москвы

Аэропорт Элисты принял первый самолет Red Wings из Москвы. Воздушная гавань была закрыта 24 февраля 2022 года, в начале мая Росавиация сняла ограничения на полеты гражданской авиации в определенных координатах и временной период

Фото: aero_elista / VK

В аэропорту Элисты приземлился самолет авикомпании Red Wings из Москвы, передает «РИА Новости». Открытие воздушной гавани ранее анонсировала Росавиация после двухлетнего перерыва.

По данным агентства, самолет встречали водяной аркой, а пилотам в знак приветствия надели хадак — традиционный калмыцкий белый шарф. РБК направил запрос в аэропорт Элисты.

Аэропорт Элисты и еще десять воздушных гаваней на юге и в центральной части России были закрыты 24 февраля 2022 года. В начале этого месяца Росавиация сняла ограничения на выполнение полетов в калмыцкий аэропорт в определенных координатах и временной период. В ведомстве также анонсировали рейсы Red Wings из столицы Калмыкии в подмосковный аэропорт Жуковский два раза в неделю с 28 мая, а следующими направлениями могут стать Екатеринбург и Сочи.

В ходе временного закрытия в аэропорту сделали капитальный ремонт пассажирского терминала. По данным Росавиации, его пропускная способность выросла вдвое — до 100 пассажиров в час. Аэропорт Элисты способен осуществлять 12 взлетно-посадочных операций в час, отмечали в ведомстве. В 2021 году пассажиропоток достигал 97,5 тыс. человек.

До закрытия ежедневные рейсы Москва — Элиста выполняла авиакомпания «Азимут». Источники РБК предупреждали, что теперь время полета увеличится вдвое — до более трех часов — из-за необходимости огибать значительную часть воздушного пространства на юге России. Другие собеседники агентства называли среди сложностей запуска рейсов в Элисту утвержденные авиакомпаниями программы полетов на летний сезон и фактическое отсутствие свободных самолетов.