Аэропорт Элисты принял первый рейс из Москвы
В аэропорту Элисты приземлился самолет авикомпании Red Wings из Москвы, передает «РИА Новости». Открытие воздушной гавани ранее анонсировала Росавиация после двухлетнего перерыва.
По данным агентства, самолет встречали водяной аркой, а пилотам в знак приветствия надели хадак — традиционный калмыцкий белый шарф. РБК направил запрос в аэропорт Элисты.
Аэропорт Элисты и еще десять воздушных гаваней на юге и в центральной части России были закрыты 24 февраля 2022 года. В начале этого месяца Росавиация сняла ограничения на выполнение полетов в калмыцкий аэропорт в определенных координатах и временной период. В ведомстве также анонсировали рейсы Red Wings из столицы Калмыкии в подмосковный аэропорт Жуковский два раза в неделю с 28 мая, а следующими направлениями могут стать Екатеринбург и Сочи.
До закрытия ежедневные рейсы Москва — Элиста выполняла авиакомпания «Азимут». Источники РБК предупреждали, что теперь время полета увеличится вдвое — до более трех часов — из-за необходимости огибать значительную часть воздушного пространства на юге России. Другие собеседники агентства называли среди сложностей запуска рейсов в Элисту утвержденные авиакомпаниями программы полетов на летний сезон и фактическое отсутствие свободных самолетов.
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