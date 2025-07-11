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S7 открыла продажу билетов на рейсы в Геленджик из Новосибирска и Москвы

Фото: пресс-служба аэропорта Геленджик
Фото: пресс-служба аэропорта Геленджик

Авиакомпания S7 Airlines с 7 августа возобновит регулярные рейсы в Геленджик из Новосибирска, а с 8 августа — из Москвы, сообщает пресс-служба перевозчика в телеграм-канале.

Полеты из Новосибирска будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и четвергам, а с сентября — по вторникам и пятницам. Рейсы из Домодедово запланированы четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

Время полета из Москвы в Геленджик составит около четырех часов, а из Новосибирска — пять часов. На маршрутах будут использовать самолеты Boeing 737-800 и Airbus A320neo. Билеты уже в продаже.

В компании отметили, что рейсы в Геленджик расширят возможности для отдыха на черноморском побережье и обеспечат удобные стыковки с другими направлениями авиакомпании — в том числе в Иркутск, Улан-Удэ, Красноярск, Читу и Абакан.

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Ранее, 9 июля, пресс-служба S7 Airlines сообщила, что авиаперевозчик рассматривает возможность возобновления рейсов в Геленджик после открытия аэропорта.

В тот же день в Минтрансе заявили, что аэропорт Геленджика готовится возобновить работу. «В ближайшее время планируется открытие аэропорта для выполнения внутренних рейсов», — указали в ведомстве.

«Аэрофлот» также открыл продажу билетов в Геленджик. В июле полеты между Москвой и Геленджиком будут выполняться c 18-го числа ежедневно, кроме 21 июля. С 1 августа на черноморский курорт авиакомпания будет выполнять по два рейса в сутки.

Аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы в феврале 2022 года.

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Теги
Полина Дуганова
S7 Airlines Геленджик Краснодарский край путешествия отпуск Россия
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