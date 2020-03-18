«Опора России» предложила запретить блокировку счетов малого бизнеса

Столичная «Опора России» просит также включить ее представителей в состав оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве «для участия представителей делового сообщества в оперативном обсуждении деталей работы». РБК направил запрос в пресс-службу мэра Москвы.
Для облегчения нагрузки на малый и средний бизнес столичная «Опора России» предлагает:
- установить для малых и средних предприятий налоговые каникулы до конца 2020 года по налогу на имущество, а также транспортному и земельному;
- для малых предприятий ввести мораторий по налогу на прибыль в части, засчитываемой в городской бюджет;
- понизить до 15–20% ставки взносов в социальные фонды с фонда оплаты труда для малых предприятий, работающих в режиме «упрощенки» в социально-значимых и низкомаржинальных сферах.
Кроме того, предлагается гарантировать возможности реструктуризации задолженности малых и средних предприятий перед банками и рассмотреть возможность расширения существующих программ их кредитования. В связи с экономической и санитарно-эпидемиологической ситуацией «Опора России» считает необходимым «предусмотреть возможность прямых адресных субсидий малым предприятиям социальной направленности или имеющим системообразующее значение для инфраструктуры города, которые особенно пострадали в результате введения ограничений».
«Первоочередное — это, конечно, налоги, — сказал РБК председатель бюро по защите прав предпринимателей московской «Опоры России» Алексей Петропольский. — Я отменил бы все налоги, которые нужно заплатить за первый и второй кварталы, и максимально возможно отсрочил бы на третий квартал. Это будет уже хорошим подспорьем, чтобы снизить издержки».
По словам Петропольского, только часть из предложенных мер находится в компетенции муниципальных властей, остальные решения должны исходить из федерального центра. «Но если Москва эти вопросы вынесет на повестку дня, в правительство, гораздо более вероятно, что их рассмотрят и применят по отношению ко всем», — пояснил он.
Мэр Москвы Сергей Собянин возглавляет профильную группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса.
Проверки, штрафы и медицина
- До окончания действия санитарно-эпидемиологических ограничений предлагается приостановить все плановые и внеплановые выездные проверки малого и среднего бизнеса контролирующими органами.
- До конца 2020 года следует ввести мораторий на блокировку банковских счетов малых и средних предприятий, а также индивидуальных предпринимателей по любым основаниям.
- Компаниям, занятым в исполнении госзаказа, нужно гарантировать неприменение в их отношении штрафов и санкций, если обязательства не были исполнены вовремя в связи с пандемией коронавируса.
В Москве с 5 марта действует режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. Этот режим официально признается обстоятельством непреодолимой силы, что призвано упростить разрешение споров, связанных с неисполнением обязательств.
Частным медицинским организациям «Опора России» предлагает компенсировать в рамках бюджета ОМС Москвы расходы на медицинские услуги, связанные с коронавирусом. Также негосударственным клиникам предлагается разрешить проводить экспресс-тестирование на COVID-19. Ранее компания «Инвитро» заявила, что планирует в течение месяца начать платное тестирование на коронавирусную инфекцию.
Самой главной мерой поддержки бизнеса были бы налоговые каникулы, считает доцент РАНХиГС Олег Филиппов. Он, однако, считает это маловероятным, так как вопрос находится в ведении федеральных властей, а «у нас не настолько гибкое законодательство, чтобы можно было оперативно принять решение».
При этом, по словам эксперта, «какие-то незначительные меры предпринять можно», например, сдвинуть отчетный период, снизить пени и т.д.
Какие меры поддержки обещают бизнесу
Ранее правительство объявило о ряде мер для поддержки бизнеса и населения в условиях пандемии. В частности, будет сформирован антикризисный фонд в размере 300 млрд руб. В городах отменены ограничения для грузового транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети.
Для туристической отрасли и авиации будет действовать отсрочка по взысканию налогов, затем эта мера может быть расширена на «другие пострадавшие отрасли и предприятия». 18 марта премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной налоговой службе предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов до 1 мая для туристических и авиакомпаний.
Предоставление отсрочек при уплате налогов дорого обойдется бюджету, отмечала первая замглавы Минфина Татьяна Нестеренко. Только по микроорганизациям отсрочка будет стоить около 200 млрд руб., это доходы, которые недополучат регионы.
Кроме того, власти обещают отсрочку по уплате арендных платежей на три месяца для малых и средних предприятий, арендующих государственное или муниципальное имущество, и расширение программ кредитования малого и среднего бизнеса.