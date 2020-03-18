«Опора России» предложила запретить блокировку счетов малого бизнеса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 77,21 (+3,32) Quote, 12:23
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 84,89 (+2,58) Quote, 12:23
ВОЗ сообщила о начале первых испытаний вакцины против коронавируса Общество, 21:26 ФАС ответила на критику Путина из-за роста цен на бензин Бизнес, 21:19 В Пензенской области ответили на сообщения о коронавирусе у жены депутата Общество, 21:08 РЖД ухудшили прогноз погрузки в 2020 году на фоне пандемии Бизнес, 21:04 Обвал на фондовых рынках 18 марта. Главное Экономика, 21:00 Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом Политика, 20:59 Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную внешнюю политику Политика, 20:56 С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля Политика, 20:48 СМИ узнали об интересе трех английских клубов к Федору Чалову Спорт, 20:45 Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому Политика, 20:44 Цена нефти марки Brent упала ниже $25 за баррель Экономика, 20:43 Доллар и евро достигли допустимых для 18 марта пределов на Мосбирже Экономика, 20:40 Байден после праймериз в трех штатах укрепил положение лидера демократов Политика, 20:39 Московских таксистов начали проверять на наличие антисептиков и масок Общество, 20:38
Пандемия коронавируса ,  
0 

«Опора России» предложила запретить блокировку счетов малого бизнеса

Для поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса предлагается объявить налоговые каникулы и до конца года запретить блокировать банковские счета небольших предприятий
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Московское отделение «Опоры России» направило столичному мэру Сергею Собянину свои предложения по поддержке малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавирусной инфекции. РБК ознакомился с копией письма.

Федеральная «Опора России» направила также по большей части аналогичные предложения по поддержке малого и среднего бизнеса первому вице-премьеру Андрею Белоусову, сообщил ТАСС. Как сообщил РБК президент «Опоры России» Александр Калинин, организация предложила объявить налоговые каникулы для сфер, которые столкнулись с катастрофическими последствиями. Это прежде всего отели, рестораны, турагенты, те, кто занимаются импортом, организацией выставок и форумов, а также непродуктовый ретейл. Кроме того, предлагается заморозить тарифы на электроэнергию для бизнеса.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 марта
Общество

«Мы во многом взяли это у наших китайских товарищей, которые это сделали в начале февраля. И правительство их полностью поддержало», — отметил Калинин в разговоре с РБК.

Среди инициатив московской «Опоры» — налоговые каникулы, запрет на блокировку банковских счетов, реструктуризация долгов, мораторий на проверки контролирующих органов. Ряд предложений совпадает с уже озвученными властями мерами по противодействию последствиям эпидемии.

Столичная «Опора России» просит также включить ее представителей в состав оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве «для участия представителей делового сообщества в оперативном обсуждении деталей работы». РБК направил запрос в пресс-службу мэра Москвы.

Налоги и кредиты

Для облегчения нагрузки на малый и средний бизнес столичная «Опора России» предлагает:

  • установить для малых и средних предприятий налоговые каникулы до конца 2020 года по налогу на имущество, а также транспортному и земельному;
  • для малых предприятий ввести мораторий по налогу на прибыль в части, засчитываемой в городской бюджет;
  • понизить до 15–20% ставки взносов в социальные фонды с фонда оплаты труда для малых предприятий, работающих в режиме «упрощенки» в социально-значимых и низкомаржинальных сферах.

Кроме того, предлагается гарантировать возможности реструктуризации задолженности малых и средних предприятий перед банками и рассмотреть возможность расширения существующих программ их кредитования. В связи с экономической и санитарно-эпидемиологической ситуацией «Опора России» считает необходимым «предусмотреть возможность прямых адресных субсидий малым предприятиям социальной направленности или имеющим системообразующее значение для инфраструктуры города, которые особенно пострадали в результате введения ограничений».

ВОЗ сообщила о более 200 тыс. заразившихся коронавирусом
Общество

«Первоочередное — это, конечно, налоги, — сказал РБК председатель бюро по защите прав предпринимателей московской «Опоры России» Алексей Петропольский. — Я отменил бы все налоги, которые нужно заплатить за первый и второй кварталы, и максимально возможно отсрочил бы на третий квартал. Это будет уже хорошим подспорьем, чтобы снизить издержки».

По словам Петропольского, только часть из предложенных мер находится в компетенции муниципальных властей, остальные решения должны исходить из федерального центра. «Но если Москва эти вопросы вынесет на повестку дня, в правительство, гораздо более вероятно, что их рассмотрят и применят по отношению ко всем», — пояснил он.

Мэр Москвы Сергей Собянин возглавляет профильную группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса.

Проверки, штрафы и медицина

  • До окончания действия санитарно-эпидемиологических ограничений предлагается приостановить все плановые и внеплановые выездные проверки малого и среднего бизнеса контролирующими органами.
  • До конца 2020 года следует ввести мораторий на блокировку банковских счетов малых и средних предприятий, а также индивидуальных предпринимателей по любым основаниям.
  • Компаниям, занятым в исполнении госзаказа, нужно гарантировать неприменение в их отношении штрафов и санкций, если обязательства не были исполнены вовремя в связи с пандемией коронавируса.

В Москве с 5 марта действует режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. Этот режим официально признается обстоятельством непреодолимой силы, что призвано упростить разрешение споров, связанных с неисполнением обязательств.

Частным медицинским организациям «Опора России» предлагает компенсировать в рамках бюджета ОМС Москвы расходы на медицинские услуги, связанные с коронавирусом. Также негосударственным клиникам предлагается разрешить проводить экспресс-тестирование на COVID-19. Ранее компания «Инвитро» заявила, что планирует в течение месяца начать платное тестирование на коронавирусную инфекцию.

Самой главной мерой поддержки бизнеса были бы налоговые каникулы, считает доцент РАНХиГС Олег Филиппов. Он, однако, считает это маловероятным, так как вопрос находится в ведении федеральных властей, а «у нас не настолько гибкое законодательство, чтобы можно было оперативно принять решение».

При этом, по словам эксперта, «какие-то незначительные меры предпринять можно», например, сдвинуть отчетный период, снизить пени и т.д.

Какие меры поддержки обещают бизнесу

Ранее правительство объявило о ряде мер для поддержки бизнеса и населения в условиях пандемии. В частности, будет сформирован антикризисный фонд в размере 300 млрд руб. В городах отменены ограничения для грузового транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети.

Для туристической отрасли и авиации будет действовать отсрочка по взысканию налогов, затем эта мера может быть расширена на «другие пострадавшие отрасли и предприятия». 18 марта премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной налоговой службе предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов до 1 мая для туристических и авиакомпаний.

Путин попросил бороться с коронавирусом без «русского авось»
Общество

Предоставление отсрочек при уплате налогов дорого обойдется бюджету, отмечала первая замглавы Минфина Татьяна Нестеренко. Только по микроорганизациям отсрочка будет стоить около 200 млрд руб., это доходы, которые недополучат регионы.

Кроме того, власти обещают отсрочку по уплате арендных платежей на три месяца для малых и средних предприятий, арендующих государственное или муниципальное имущество, и расширение программ кредитования малого и среднего бизнеса.

Автор: Анна Гальчева
При участии: Евгения Кузнецова
Теги: «Опора России», малый бизнес, кризис, коронавирус
Материалы по теме
Правительство и ЦБ объявили меры для поддержки экономики из-за пандемии
Экономика
В Москве признали режим из-за вируса обстоятельством непреодолимой силы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter