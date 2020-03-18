«Опора России» предложила запретить блокировку счетов малого бизнеса

Для поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса предлагается объявить налоговые каникулы и до конца года запретить блокировать банковские счета небольших предприятий

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Московское отделение «Опоры России» направило столичному мэру Сергею Собянину свои предложения по поддержке малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавирусной инфекции. РБК ознакомился с копией письма.

Федеральная «Опора России» направила также по большей части аналогичные предложения по поддержке малого и среднего бизнеса первому вице-премьеру Андрею Белоусову, сообщил ТАСС. Как сообщил РБК президент «Опоры России» Александр Калинин, организация предложила объявить налоговые каникулы для сфер, которые столкнулись с катастрофическими последствиями. Это прежде всего отели, рестораны, турагенты, те, кто занимаются импортом, организацией выставок и форумов, а также непродуктовый ретейл. Кроме того, предлагается заморозить тарифы на электроэнергию для бизнеса.

«Мы во многом взяли это у наших китайских товарищей, которые это сделали в начале февраля. И правительство их полностью поддержало», — отметил Калинин в разговоре с РБК.

Среди инициатив московской «Опоры» — налоговые каникулы, запрет на блокировку банковских счетов, реструктуризация долгов, мораторий на проверки контролирующих органов. Ряд предложений совпадает с уже озвученными властями мерами по противодействию последствиям эпидемии.