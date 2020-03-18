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Пандемия коронавируса ,  
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Путин попросил бороться с коронавирусом без «русского авось»

В сложившейся обстановке с эпидемией коронавируса необходима организованность и ответственность, заявил президент
Фото: Андрей Любимов / РБК

В ситуации с распространением коронавируса нельзя надеяться на «русский авось», а нужно быть максимально ответственными и дисциплинированными, заявил президент Владимир Путин во время поездки в Крым.

«Мы должны усилия объединять, помогать друг другу и проявить максимальную дисциплину. Никакой расхлябанности здесь быть не должно», — сказал глава государства (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, в ситуации с эпидемией «известный русский авось абсолютно непригоден». «Его нужно отложить в сторонку и проявить максимальную ответственность и дисциплинированность, а органам власти — проявить компетентность», — отметил он.

В то же время ситуацию с тем, что россияне, несмотря на сложную ситуацию с эпидемией в мире, продолжают выезжать за границу, трудно прокомментировать, сказал Путин. «У кого-то были планы, заранее купленные путевки, билеты, кто-то выстроил свои отпуска таким образом, что «только сейчас или никогда», кто-то просто недооценил ситуацию, не знал, что те или иные страны закроют границы», — пояснил он, добавив, что россиянам максимально помогут в возвращении домой.

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По последним данным Всемирной организации здравоохранения, случаи заражения коронавирусом обнаружены уже в 159 странах и территориях. В России известно о 147 заболевших — за прошедшие сутки число заразившихся в стране выросло на 33 человека. Все новые пациенты недавно вернулись из стран, в которых были выявлены случаи заражения.

В рамках борьбы с распространением коронавируса Россия ограничила авиасообщение с Китаем, Ираном, Южной Кореей, США и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также с некоторыми европейскими странами. При этом все те, кто вернулся из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу, должны пройти обязательный двухнедельный домашний карантин. Иностранцам же въезд в страну ограничен — исключение будет сделано только для дипломатов, водителей грузовых автомобилей, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад, транзитных пассажиров и тех, кто направляется на похороны.

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, Владимир Путин
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