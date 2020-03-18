Путин попросил бороться с коронавирусом без «русского авось»

В сложившейся обстановке с эпидемией коронавируса необходима организованность и ответственность, заявил президент

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В ситуации с распространением коронавируса нельзя надеяться на «русский авось», а нужно быть максимально ответственными и дисциплинированными, заявил президент Владимир Путин во время поездки в Крым.

«Мы должны усилия объединять, помогать друг другу и проявить максимальную дисциплину. Никакой расхлябанности здесь быть не должно», — сказал глава государства (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, в ситуации с эпидемией «известный русский авось абсолютно непригоден». «Его нужно отложить в сторонку и проявить максимальную ответственность и дисциплинированность, а органам власти — проявить компетентность», — отметил он.

В то же время ситуацию с тем, что россияне, несмотря на сложную ситуацию с эпидемией в мире, продолжают выезжать за границу, трудно прокомментировать, сказал Путин. «У кого-то были планы, заранее купленные путевки, билеты, кто-то выстроил свои отпуска таким образом, что «только сейчас или никогда», кто-то просто недооценил ситуацию, не знал, что те или иные страны закроют границы», — пояснил он, добавив, что россиянам максимально помогут в возвращении домой.