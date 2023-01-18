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Российский бизнес сосредоточился на «выживании»

Проблемы бизнес-климата в России усугубляются курсом рубля и дешевым импортом, показал опрос более тысячи компаний, который провели ИКСИ, «Эксперт РА» и Институт Столыпина. Бизнес ориентирован на выживание, делают вывод эксперты
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Более 40% российских предпринимателей не планируют в ближайшие год-два выпускать новую продукцию, а те, кто собирается это делать, в основном стремятся адаптировать к новым условиям уже существующие товары. Такие результаты были получены в ходе совместного исследования рейтингового агентства «Эксперт РА», Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) и Института экономики роста им. П.А. Столыпина (есть у РБК). Фактически значительная часть российского бизнеса в нынешние времена ориентирована не на развитие, а скорее на выживание, делают вывод авторы исследования.

Опрос проводился в ноябре 2022 года в форме анкетирования. В нем приняли участие 1056 руководителей и собственников компаний, представляющих главным образом малый и средний бизнес. Преимущественно это строительные компании, организации оптовой и розничной торговли, обрабатывающие производства.

Результаты опроса говорят о высоких рисках длительной стагнации российской экономики, предупреждают авторы исследования. «Компании, следующие стратегии выживания, не вкладываются в персонал, не занимаются разработкой новой продукции, не осваивают новые рынки. В результате многие рыночные возможности могут быть упущены, а восстановление экономики будет крайне медленным», — пишут они.

Скромные планы на выпуск новинок

По мнению 43% опрошенных, экономическая обстановка оказала в целом негативное влияние на бизнес. По словам 48% респондентов, в ближайшие один-два года они нацелены на сохранение текущих производственных показателей либо просто на сохранение деятельности как таковой. Оптимистов, которые планируют нарастить выпуск продукции более чем на 30%, гораздо меньше — около 12%.

Рост издержек, недостаток или нестабильность рыночного спроса препятствуют разработке и выводу на рынок новой продукции, подчеркивают авторы исследования.

  • Только 22,5% респондентов заявили о планах выпуска более технологически совершенных товаров или услуг в ближайшие два года.
  • Только у 10% опрошенных расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) превышают 2% выручки в год.
  • Большинство компаний осуществляет минимальные вложения в НИОКР.
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Для России в целом характерен низкий уровень эффективности затрат на НИОКР, который определяется соотношением затрат на НИОКР и экспорт продукции высокотехнологичных отраслей. Экономисты оценивали, что потери страны из-за недостаточной эффективности сферы НИОКР составляют порядка $58 млрд. Эксперты ЦБ, описывая возможные сценарии структурной трансформации российской экономики на фоне санкций, весной отмечали, что на определенном этапе может произойти «обратная индустриализация» — на основе менее передовых технологий: производство техники и технологий увеличится, но на более низком технологическом уровне.

По данным Института экономической политики имени Гайдара, который проводит ежемесячные конъюнктурные опросы российских промышленников, в сентябре—декабре 2022 года выпуск продукции показывал околонулевую динамику, что дало основания чиновникам и аналитикам говорить о стабильности российской промышленности. Планы выпуска после провала в марте впоследствии «избавились от пессимизма» и до конца года были вполне оптимистичны, однако не смогли продемонстрировать рост до предкризисных уровней, отмечается в материалах института.

Тенденция к отсутствию у бизнеса масштабных планов по выпуску новой продукции держится последние пять лет, а доля реально заинтересованных в запуске своего производства предпринимателей колеблется в пределах 30–40%, прокомментировал РБК результаты опроса член генсовета «Деловой России», гендиректор компании First Investonomika Алексей Порошин.

Недоступные кредиты и дешевый импорт

Опрошенные топ-менеджеры и собственники повторили целый ряд тезисов, которые в прошлом уже не раз назывались в качестве серьезных ограничителей для делового климата, включая недостаточную защищенность прав предпринимателей и доминирование государства в экономике.

Подавляющее большинство опрошенных предпринимателей сходятся во мнении, что заемные средства труднодоступны для бизнеса.

  • 17% сообщили, что привлечение заемных средств для их компаний недоступно полностью;
  • 80% считают ставки по кредитам на развитие бизнеса и залоговые требования банков слишком высокими;
  • 65% респондентов жалуются на слишком короткие сроки предоставления заемных средств банками.

Предприниматели указали на проблемы, обусловленные доминированием государственных компаний и институтов в ряде ключевых отраслей. Так, 77% опрошенных отметили, что «крупные государственные банки пользуются своим близким к доминирующему положением на рынке, что препятствует повышению доступности кредитования». А 80% заявили, что суды часто имеют «государственный уклон» в спорах между частным бизнесом и государственными структурами.

Помимо этого предприниматели жаловались на недостаточный уровень развития инфраструктуры, проблемы с логистикой, высокую фискальную нагрузку, слабую защищенность своих прав — в частности, «обвинительный уклон» российской судебной системы в отношении бизнеса.

По данным Института Гайдара, в декабре средняя минимальная ставка по кредитам, предлагаемым промышленным предприятиям, прекратила снижение и выросла до 11,2% годовых после 10,9% в ноябре. Доля предприятий, заявивших о нормальной доступности кредитов, составила 51%.

Ситуацию усугубляют завышенный курс рубля и высокая фискальная нагрузка, что ставит российские компании в невыгодное положение по сравнению с поставщиками дешевого импорта, утверждается в исследовании «Эксперт РА», ИКСИ и Института им. Столыпина. Неизбежным результатом завышенного курса станет переключение российских потребителей на дешевый импорт — так считают 45% опрошенных, которые видят риск доминирования на российском рынке китайских и других поставщиков из дружественных/нейтральных стран.

Предлагаемые пути решения проблем

Проблемы, о которых заявляет бизнес, — во многом результат проводимой государством экономической политики, резюмируют авторы исследования. Две трети опрошенных бизнесменов согласны, что власти в большей степени сосредоточены на решении текущих проблем в ущерб долгосрочным приоритетам, государственная политика не стимулирует бизнес к возвращению на траекторию развития, а лишь помогает части компаний «удержаться на плаву». Такой подход может привести к тому, что возникшие сейчас рыночные возможности для бизнеса могут быть безвозвратно упущены, предупреждают экономисты.

На основе опроса они предлагают следующие меры поддержки:

  • общее снижение процентных ставок в экономике;
  • субсидирование процентной ставки;
  • повышение доступности долгосрочных инвестиционных кредитов;
  • снижение требований к заемщикам;
  • активизация валютной политики, препятствующая избыточному повышению курса рубля;
  • снижение налоговой нагрузки и страховых взносов для организаций, осуществляющих капитальные вложения в оборудование, создающих новые рабочие места.

Кроме того, авторы выступают за продление моратория на налоговые проверки малого и среднего бизнеса (закончился в 2022 году), проведение налоговой амнистии для малых и средних предприятий и ограничение количества плановых и внеплановых проверок для бизнеса.

Для российской экономики наступил новый этап, когда бизнес должен инвестировать в развитие, однако он не привык и не может это делать из-за дорогих финансов, все еще недостаточно комфортной регуляторной среды, высоких в целом налогов, считает директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. По его мнению, политика государства должна быть направлена на стимулирование развития бизнеса. «30 лет мы привыкли жить в режиме простого воспроизводства, однако нужно учиться жить развитием», — считает он.

По мнению Порошина из «Деловой России», в стране принимаются беспрецедентные меры поддержки для бизнеса. «Например, программа льготного кредитования МСП позволяет брать инвестиционные кредиты по ставке 2,5% годовых. В совокупности с Фондом развития промышленности с грантовой поддержкой запуска высокотехнологичных продуктов можно спокойно выходить на эффективную ставку на уровне 3–4% годовых», — сказал он. При этом он согласился с мнением о завышенных залоговых требованиях: «Банкам необходимо проработать различные механизмы поручительства со стороны государства, например, фондов проектного финансирования».

Что касается снижения процентных ставок, представитель «Деловой России» считает это неотъемлемым желанием каждого предпринимателя, однако «текущая ставка приемлема для развития бизнеса».

Его коллега по генсовету «Деловой России», совладелец маркетплейса «Орлан Системс» Алексей Мостовщиков назвал актуальными все предложения бизнеса за исключением активизации валютной политики. «При серьезном ослабевании рубля вместе с падающими доходами населения платежеспособный спрос еще сократится, что негативно отразится на всем бизнесе в целом. От этой меры выиграют только компании, которые занимаются экспортом своих товаров», — считает он.

Главным стратегическим направлением для промышленной и экономической политики сейчас должно стать замещение высокотехнологичной продукции, которая раньше шла в Россию с Запада, считает директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. «Сейчас должна в первую очередь работать экономика знаний, деньгами мы не засыпем [не простимулируем] импортозамещение», — сказал он РБК.

Предложения бизнеса снизить налоговую нагрузку и повысить доступность заемных средств эксперт назвал «традиционными просьбами «денег дай». По его словам, крупные стратегические предприятия, вносящие основной вклад в ВВП, и так работают со «всеми возможными субсидируемыми кредитами», а малому и среднему бизнесу «дают небольшие бонусы». «Помогать, конечно, надо, но там, где есть возможность. Видимо, нужно выбрать какие-то приоритеты — то есть не все [поддерживать], от тракторов до чипов, а, например, на первом этапе заняться транспортным машиностроением», — отметил Остапкович.

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Анна Гальчева
Опрос малый и средний бизнес кризис
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