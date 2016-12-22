АКРА оценило эффект санкций США против госдолга России

Если США введут санкции против российского госдолга, иностранные инвесторы могут выйти из 8–10% российских госбумаг, оценили аналитики АКРА. Ставки рублевых займов государства могут вырасти на 0,5–0,8 п.п.

Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Введение американских санкций против российского суверенного долга может спровоцировать выход иностранных инвесторов из 8–10% российских госбумаг, говорится в обзоре Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) за авторством руководителя группы исследований и прогнозирования агентства Натальи Пороховой и эксперта Дмитрия Куликова (обзор есть у РБК).

Эксперты АКРА оценили потенциальный эффект таких санкций на рынок госдолга России, после того как в конгресс США был внесен законопроект шести сенаторов, угрожающий запретом для американцев совершать какие-либо сделки с российским суверенным долгом.

АКРА пришлось самостоятельно оценивать географическое распределение держателей российского госдолга (ОФЗ плюс еврооблигации), потому что Министерство финансов России не раскрывает данные о держателях госбумаг. Минфину США ранее удалось, с помощью терминала Bloomberg, идентифицировать держателей только 8% обращающихся на рынке российских ОФЗ и евробондов. АКРА использовало для своих расчетов данные национальных центральных банков (сведенные МВФ в рамках обследования портфельных инвестиций или полученные напрямую из статистических сборников), министерств и государственных фондов, а также данные о наименовании держателей (сводимые Bloomberg).

По оценке АКРА, американские резиденты держат 8% российского госдолга — они точно выйдут из санкционного актива. Кроме американских инвесторов из набора потенциальных держателей с высокой вероятностью можно исключить норвежский суверенный фонд GPFG, пишет АКРА. В прошлом году он объявил об изменении своей инвестиционной политики, так что его вложения в рублевые активы могут сократиться. На начало 2018 года доля норвежского фонда в российском госдолге составляла 1,4%.

Наибольшая доля (66%) в структуре держателей российского госдолга приходится на резидентов России, на Люксембург — 7%, юрисдикцию 13% инвесторов экспертам АКРА определить не удалось.

В случае санкций против российского госдолга гособлигации будут пользоваться достаточным спросом со стороны локальных и иностранных инвесторов, чтобы восполнить выпадающих американских держателей, писали в обзоре 6 августа аналитики Oxford Economics.

С учетом не только санкций, но и переоценки рисков вложений в развивающиеся рынки из-за роста ставок в развитых странах и эффектов торговых войн спрос на все виды российского госдолга может снизиться на 8–12%, пишут аналитики АКРА. В таком случае равновесные ставки рублевых заимствований государства вырастут на в 0,5–0,8 п.п., оценивают они.

Доля иностранцев в российских ОФЗ снижается третий месяц подряд после апрельского пакета санкций США. Номинальный объем ОФЗ, принадлежащих инвесторам-нерезидентам, сократился до минимума почти за полтора года (28,2%) и на 1 июля составил 1,982 трлн руб.

Предложение о санкциях против российского госдолга содержится в законопроекте «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKAA), внесенном в конгресс 2 августа. По мнению аналитиков, он представляет собой самый серьезный пакет ограничений из тех, которые принимались Вашингтоном в отношении России. В базе конгресса законопроект появился 14 августа. Он отличается от обнародованного неделей ранее начального текста на одну страницу, которая уточняет понятие российского «суверенного долга».