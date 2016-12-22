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Вложения иностранцев в российский госдолг снизились до минимума за год
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Вложения иностранцев в российский госдолг снизились до минимума за год
Финансы, 13:55
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Вложения иностранцев в российский госдолг снизились до минимума за год
Номинальный объем российских облигаций федерального займа, принадлежащих инвесторам-нерезидентам, впервые за год упал ниже 2 трлн руб. Доля иностранцев в госдолге снижается третий месяц подряд после введения санкций США
Фото: Андрей Любимов / РБК

Номинальный объем инвесторов-нерезидентов в российских облигациях федерального займа по состоянию на 1 июля составил 1,982 трлн руб., сообщает ЦБ. Общий объем рынка ОФЗ на этот момент составлял 7,033 трлн руб. Таким образом, доля инвесторов-нерезидентов снизилась до 28,2% — это минимальный уровень почти за полтора года. Последний раз ниже 30% этот показатель достигал по итогам февраля 2017 года. Если смотреть на номинальный объем, то вложения иностранных инвесторов в российский госдолг — на минимуме за год (по итогам июля 2017 года они составляли 1,896 трлн руб., после чего стабильно держались выше 2 трлн руб.).

Доля иностранных инвесторов в ОФЗ и номинальный объем их вложений снижаются с апреля. На 1 апреля доля нерезидентов на этом рынке составляла 34,5% (2,354 трлн руб.) — максимум за всю историю наблюдений (с начала 2012 года). Ситуацию изменили введенные США 6 апреля санкции в отношении нескольких российских миллиардеров, крупных компаний (UC Rusal, En+, «Ренова»), а также руководителей ВТБ, Газпромбанка и «Газпрома». Это спровоцировало бегство инвесторов из российского госдолга — за три месяца иностранцы избавились от ОФЗ на 369 млрд руб., снизив свою долю в общем объеме на 6,3 п.п.

Эффект от ухода иностранных инвесторов с рынка российских ОФЗ в середине июня оценила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Определенный выход иностранных инвесторов с наших рынков происходит, но происходит, не создавая каких-то рисков волатильности», — сказала она. По словам Набиуллиной, какое-то время эта тенденция будет продолжаться, однако в базовом прогнозе ЦБ не прогнозирует резкого снижения интереса инвесторов к российским активам.

Теги: ОФЗ , нерезиденты
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