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Путин призвал к «конкретным делам» в торговле с Ираном

Путин: в торговле с Ираном нужно меньше бюрократии и больше конкретных дел
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Курс рубля: текущие котировки, динамика и прогнозы
В торговле между двумя государствами необходимо больше «конкретных дел» и меньше бюрократии, заявил Путин. Смысл соглашения о партнерстве с Ираном состоит в создании условий для развития торгово-экономических связей, подчеркнул он
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

В торговле между Россией и Ираном должно быть меньше бюрократии и больше «конкретных дел», заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом республики Масудом Пезешкианом.

«Смысл заключенного сегодня договора как раз в том и состоит, чтобы создать дополнительные условия, базовые дополнительные условия для развития торгово-экономических связей. Здесь, если сказать попроще, нужно поменьше бюрократии и побольше конкретных дел», — сказал глава государства (цитата по «РИА Новости»).

Россия и Иран в ходе визита Пезешкиана в Москву подписали договор о стратегическом партнерстве.

По словам российского президента, страны в состоянии преодолеть трудности, которые мешают им нарастить объем двухсторонней торговли. Иран и Россия практически полностью перешли на национальные валюты во взаиморасчетах и работают над сопряжением национальных платежных систем, отметил он.

Россия и Иран заключили договор о стратегическом партнерстве
Политика
Масуд Пезешкиан&nbsp;и Владимир Путин

Тегеран и Москва обсуждают сотрудничество в нефтяной сфере, кроме того, идет работа над проектом газопровода из России в Иран, сказал Путин. Он отметил, что обе страны, как и другие государства, заинтересованы в реализации проекта «Север-Юг», который даст дополнительные возможности для продвижения товаров.

Индия, Россия и Иран подписали соглашение о создании международного транспортного коридора «Север — Юг» еще в 2000 году, позже к ним присоединились десять стран, включая Азербайджан, Армению и Казахстан. Общая протяженность маршрута составит около 7,2 тыс. км, он пройдет от Санкт-Петербурга до индийского порта Мумбаи. «Север — Юг» включает три маршрута — западный, восточный и транскаспийский. Грузопоток по всем трем веткам к 2025 году должен возрасти в два раза, не менее чем до 30 млн т, а к 2030-му — до 35 млн т.

Россия исходит из того, что проект газопровода и коридор «Север — Юг» будут реализованы, подчеркнул Путин.

Пезешкиан, в свою очередь, выразил уверенность, что Иран и Россия могут самостоятельно обеспечивать безопасность и развивать сотрудничество без оглядки на другие государства. Он выразил надежду на продолжение двусторонних контактов. Путин согласился, Россия и Иран проводят независимый курс на мировой арене, противостоят давлению извне и санкциям.

Иранский президент прилетел в Москву утром 17 января, через несколько часов состоялись его переговоры с Путиным.

Приблизительный объем торгового оборота между Ираном и Россией за 2024 год, по прогнозам иранской стороны, составит более $4 млрд, заявил «РИА Новости» 17 января иранский посол в Москве Казем Джалали. В 2023 году он достиг почти тех же значений, снизившись на 17,3% по сравнению с 2022 годом, когда был установлен рекорд.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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