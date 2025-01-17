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Политика ,  
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Президент Ирана прилетел в Москву

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Москву. Самолет иранского лидера приземлился в аэропорту Внуково-2.

Его на месте встретили министр энергетики России Сергей Цивилев, замглавы МИДа Андрей Руденко и глава департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев.

У Пезешкиана на пятницу запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Они обсудят вопросы расширения двустороннего сотрудничества и международной повестки дня. Важная составляющая визита иранского президента — подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Для нас это очень важное событие, мы придаем этому большое значение», — говорил он.

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