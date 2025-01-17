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Политика ,  
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Путин и президент Ирана Пезешкиан начали переговоры в Кремле

Путин и президент Ирана Пезешкиан начали переговоры в Кремле
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Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан начали переговоры в Кремле. Пезешкиан прилетел в Москву утром 17 января.

Самая важная часть переговоров — это подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он указывал, что в Кремле этому придают «большое значение». Соглашение не преследует цель создания военного союза, заявляли в МИД Ирана.

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