Путин и президент Ирана Пезешкиан начали переговоры в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан начали переговоры в Кремле. Пезешкиан прилетел в Москву утром 17 января.
Самая важная часть переговоров — это подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он указывал, что в Кремле этому придают «большое значение». Соглашение не преследует цель создания военного союза, заявляли в МИД Ирана.
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