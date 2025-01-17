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Россия и Иран заключили договор о стратегическом партнерстве

Путин и Пезешкиан в Москве подписали договор о стратегическом партнерстве
Документ подписали вскоре после того, как Россия заключила оборонные соглашения с КНДР и Белоруссией. По словам иранских властей, договор с Москвой не преследует цель создать военный альянс
Масуд Пезешкиан&nbsp;и Владимир Путин
Масуд Пезешкиан и Владимир Путин (Фото: Zuma / ТАСС)

17 января президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан по итогам переговоров в Москве подписали двусторонний Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

До этого лидеры провели переговоры в Кремле, Путин назвал их обстоятельными.

Сейчас отношения России и Ирана опираются на Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества. Его подписали в 2001 году, каждые пять лет он автоматически продлевается. В последние годы Москва и Тегеран пришли к выводу, что документ не отвечает новым геополитическим реалиям и более высокому уровню сотрудничества. Активная работа над новым договором началась в январе 2022 года после визита Эбрахима Раиси в Москву.

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Владимир Путин

Как сообщил 11 января посол Ирана в России Казем Джалали, документ состоит из преамбулы и 47 статей, которые определят отношения стран во всех сферах как минимум на следующие 20 лет. «Для обновления и составления нового соглашения министры иностранных дел двух стран договорились, что Исламская Республика Иран подготовит проект. Мы подготовили проект и передали его российской стороне, — рассказал он в интервью иранскому агентству IRNA. — Это заняло около двух с половиной — трех лет, было много встреч и обсуждений, внесены многочисленные изменения, пока наконец не было достигнуто соглашение».

Иранские официальные лица подчеркивали, что документ не предусматривает создание оборонного альянса. Как заявлял глава МИД Ирана Аббас Арагчи, «соглашение включает в себя сотрудничество в области безопасности и обороны, но не преследует цели создания военного альянса».

В 2024 году Россия подписала два межгосударственных соглашения, которые касаются сферы безопасности:

  • Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР (подписан 19 июня во время визита Путина в Пхеньян, вступил в силу 4 декабря), который предполагает, что одна сторона окажет военную помощь другой в случае нападения на нее;
  • Договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства (подписан 6 декабря), который предполагает, что в случае угрозы Союзному государству стороны смогут задействовать все размещенные в Белоруссии силы — вплоть до тактического ядерного оружия.

По словам Джалали, у российско-иранского соглашения иная природа. «Они (договоры России с КНДР и Белоруссией. — РБК) установили партнерские отношения в ряде областей, которых мы особо не касались. Независимость и безопасность нашей страны, а также опора на собственные силы крайне важны. Мы не заинтересованы в присоединении к какому-либо блоку. За 45 лет мы заплатили [высокую] цену за независимость Исламской Республики Иран», — отмечал посол (цитата по ТАСС).

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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