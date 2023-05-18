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Хуснуллин оценил инвестиции в коридор «Север — Юг» в ₽280 млрд

Россия вложит до 280 млрд руб. в развитие транспортного коридора «Север — Юг»
Вице-премьер Марат Хуснуллин оценил инвестиции России в развитие транспортного коридора «Север — Юг» в 250–280 млрд руб. Рост грузопотока обеспечат за счет развития портов, создания пунктов пропуска и автомобильных обходов
РЖД RU000A0JXN05 ₽1 040,28 +0,01% Купить
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Общий объем российских инвестиций в развитие международного транспортного коридора «Север — Юг» составит 250–280 млрд руб. до 2030 года, сообщил на полях экономического форума «Россия — Исламский мир. KazanForum» вице-премьер России Марат Хуснуллин (его слова передал представитель).

Индия, Россия и Иран подписали соглашение о создании транспортного коридора «Север — Юг» еще в 2000 году, позже к ним присоединились десять стран, включая Азербайджан, Армению и Казахстан. Общая протяженность маршрута составит около 7,2 тыс. км. «Север — Юг» включает три маршрута — западный, восточный и транскаспийский. Грузопоток по всем трем веткам к 2025 году должен возрасти в два раза, не менее чем до 30 млн т, а к 2030-му — до 35 млн т.

Сейчас правительство ведет работу по реализации «дорожной карты» развития транспортной инфраструктуры коридора, отметил Хуснуллин. На территории России запланировано строительство автомобильных обходов Астрахани, Дербента и Хасавюрта (Дагестан). Вице-премьер напомнил, что уже ведется ремонт автодороги Р-217 «Кавказ», развиваются порты Каспийского бассейна, строится железнодорожный пункт пропуска Дербент, реконструируется пункт пропуска «Верхний Ларс» (из России в Грузию).

Ранее Евразийский банк развития (ЕАБР) опубликовал доклад, в котором общий объем инвестиций в развитие инфраструктуры проекта «Север — Юг» оценивался в $38,2 млрд (более 3 трлн руб. по курсу ЦБ на 18 мая). Как отмечается в докладе, наибольший объем инвестиций необходим для развития транспортной инфраструктуры в России и Иране (35 и 34% соответственно). На Казахстан приходится 16,5% от общей стоимости проектов.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов в прошлом октябре заявлял, что коридор «Север — Юг» в перспективе может стать конкурентом Суэцкому каналу. Он подчеркивал, что значимость этого маршрута связана не только с западными санкциями против российской экономики, введенными после начала боевых действий на Украине, но и в целом с изменениями на мировых рынках. Чиновник указывал на смещение центров экономической активности в Китай, страны Юго-Восточной Азии и Персидского залива. Развитие проекта «Север — Юг» зависит от взаимодействия России с Азербайджаном и от отношений этих стран с Ираном, отмечал Белоусов. Россия выделила межгосударственный кредит на сумму €1,3 млрд на реализацию проекта по строительству железнодорожного участка Решт — Астара в Иране, который служит часть коридора «Север — Юг», сообщил 17 мая вице-премьер Александр Новак.

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Белоусов также предложил создать единого логистического оператора проекта с Баку и Тегераном. Затем «РЖД Логистика» (дочерняя компания РЖД), казахстанский транспортно-логистический оператор KTZ Express и Транспортно-логистический центр Туркменистана подписали меморандум о создании совместного предприятия. Это должно поспособствовать увеличению объемов транспортировки грузов, следующих по восточной ветке коридора «Север — Юг».

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Теги
Компании
Мария Бородаевская
МТК Иран инфраструктура Азербайджан
РЖД ЛОГИСТИКА КТЖ ЭКСПРЕСС
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