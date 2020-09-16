Минфин допустил продажу евробондов при ослаблении фона вокруг Навального

Минфин готов вернуться на зарубежный рынок заимствований, сообщил глава ведомства Антон Силуанов. Но для размещения евробондов должна стихнуть санкционная риторика вокруг обвинений в отравлении Алексея Навального

Алексей Навальный (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Минфин готов вернуться на внешний рынок заимствований, но только после того, как стихнет санкционная риторика и успокоится ситуация вокруг главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.

«По евробондам <...> в целом мы окно не закрываем. Относительно того, будем ли мы заимствовать или нет, мы будем смотреть, исходя из конъюнктуры. Все эти ограничения, санкции, шумиха вокруг Навального не придают нам уверенности в хорошем размещении», — сказал Силуанов.

Если «все устаканится», Минфин будет готовить размещение еврооблигаций, заявил министр. «У нас все наготове. Как только такая возможность представится, мы будем выходить [на рынок] с тем, чтобы сохранить свое присутствие на рынке», — указал Силуанов.

На внешние долговые рынки Россия не выходит с июня 2019 года. Размещения еврооблигаций в долларах стали недоступны из-за санкций США, размещения в евро технически возможны, но Минфин не рискует выходить с таким предложением.