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Минфин допустил продажу евробондов при ослаблении фона вокруг Навального

Минфин готов вернуться на зарубежный рынок заимствований, сообщил глава ведомства Антон Силуанов. Но для размещения евробондов должна стихнуть санкционная риторика вокруг обвинений в отравлении Алексея Навального
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Минфин готов вернуться на внешний рынок заимствований, но только после того, как стихнет санкционная риторика и успокоится ситуация вокруг главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.

«По евробондам <...> в целом мы окно не закрываем. Относительно того, будем ли мы заимствовать или нет, мы будем смотреть, исходя из конъюнктуры. Все эти ограничения, санкции, шумиха вокруг Навального не придают нам уверенности в хорошем размещении», — сказал Силуанов.

Если «все устаканится», Минфин будет готовить размещение еврооблигаций, заявил министр. «У нас все наготове. Как только такая возможность представится, мы будем выходить [на рынок] с тем, чтобы сохранить свое присутствие на рынке», — указал Силуанов.

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На внешние долговые рынки Россия не выходит с июня 2019 года. Размещения еврооблигаций в долларах стали недоступны из-за санкций США, размещения в евро технически возможны, но Минфин не рискует выходить с таким предложением.

На 1 августа 2020 года задолженность российского правительства по еврооблигациям составляла $36,9 млрд, следует из данных Минфина. В предстоящие три года Минфин планирует закрывать бюджетный дефицит в основном за счет размещения внутреннего долга.

Ранее чиновники Минфина объясняли, что валютные займы в принципе России не нужны (в Фонде национального благосостояния лежит около $120 млрд иностранной валюты), но Россия хотела бы иметь доступ на внешние рынки капитала с целью поддержания ликвидности ее валютных госбумаг и обеспечения эталона для корпоративных заимствований в валюте.

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Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел по маршруту Томск — Москва. Самолет срочно посадили в Омске, где Навальный был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи № 1. 22 августа Навального перевезли в Германию. 2 сентября правительство страны заявило, что военная лаборатория подтвердила наличие в организме Навального следов отравления ядом из группы «Новичок». Российские врачи признаков отравления политиков не нашли. 14 сентября берлинская клиника «Шарите», где Навальный проходит лечение, сообщила, что пациенту стало намного лучше — он полностью отключен от аппарата искусственной вентиляции легких и уже может на время покидать больничную койку. США и ЕС пригрозили персональными санкциями против ответственных за отравление Навального, политики в Германии также обсуждают возможную приостановку проекта газопровода «Северный поток-2». Россия считает, что в «деле Навального» много несостыковок.

Авторы
Иван Ткачёв, Юлия Старостина
Алексей Навальный Санкции Силуанов Минфин Антон Силуанов
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